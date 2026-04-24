富權：紅綠燈倒計時引爆政治雷　民進黨怕什麼

中評社香港4月24日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：紅綠燈倒計時引爆政治雷：民進黨怕什麼？以下為文章內容。



近日，大陸導航軟體高德地圖因在台灣地區上線精準的紅綠燈讀秒功能，迅速收穫島內民眾青睞，登頂iOS與Android雙平台下載冠軍，卻意外引發民進黨當局的全面恐慌，其一系列過度反應盡顯“風聲鶴唳、草木皆兵”之態，將一場便民服務的技術升級，硬生生炒作成所謂的“安全危機”。



高德地圖之所以能在台灣快速走紅，核心在於其功能的實用性與精準度。早在二零二二年，高德地圖就已實現台灣地區各縣市的街道級精準標注，二零二五年更是落地車道級導航功能。而此次引爆口碑的紅綠燈讀秒功能，誤差幾乎為零，不僅能即時告知前方路況，甚至會提醒路面行人動態，相較台灣地區自研的“PAPAGO！”和谷歌地圖，在智慧化與用戶體驗上形成明顯優勢——谷歌地圖曾被網友吐槽語音播報發音不准，將“重慶北路”念成“眾慶北路”，而台灣自研軟體則因介面老舊、更新緩慢逐漸淡出主流市場。據一項統計數字顯示，高德地圖因為播報準確、即時路況更新快、支持台語／客家話切換，已經佔據百分之五十八的市場份額；而谷歌地圖因為存在“魔音導航”問題，其市佔份額已衰退到百分之三十七；本土導航雖然本地化服務較強，但功能更新滯後，因而只得百分之二十七的市場份額。但高德地圖這樣一款貼合民眾出行需求的便民軟體，在台當局眼中卻成了“洪水猛獸”。



面對高德地圖的走紅，民進黨當局各部門紛紛下場，上演了一出“集體恐慌”的鬧劇。“數位發展部”率先發聲，以存在“資安疑慮”為由，下令禁止公務機關使用，並宣稱將於五月公佈所謂“資安評測風險”，呼籲民眾儘量避免使用；“內政部長”劉世芳更是揚言，將對高德地圖進行“風險評估”，若認為影響安全，將直接“加以禁絕”；民進黨“立委”徐富癸甚至在“立法院”質詢問責，聲稱高德地圖的車道資訊、紅綠燈秒數可能洩露用戶行蹤，進而威脅“台灣安全”。“國防部長”顧立雄昨日在受訪時說，“國防部”會依循“數發部”立場，禁止下載使用，也會通令全體“國軍”遵循。一系列舉措層層加碼，看似聲勢浩大，實則漏洞百出——就連“數發部長”林宜敬自己也承認，高德地圖的圖資並非是直接在台灣搜集，而是向荷蘭廠商購買，紅綠燈讀秒功能並非與台方系統連接，而是通過大數據演算法生成，根本不存在所謂的“資料搜集漏洞”。



但民進黨當局為何會如此恐慌，幾乎到了“草木皆兵，風聲鶴唳”的境地？從種種跡象看來，民進黨當局並非是真的擔心紅綠燈數據洩密，而是擔心其進行經營的“資訊繭房”被打破，他們害怕台灣民眾（特別是年輕人）發現大陸的科技產品如此好用、先進，從而打破他們長期構建的“大陸落後”的刻板印象。而且更擔心政治敘事崩塌，如果兩岸在數位生活上深度融合，民眾享受到大陸發展帶來的便利，他們苦心經營的“抗中保台”政治敘事就會面臨崩盤。一句話“講曬”，高德地圖在台灣遭遇的“風聲鶴唳”，本質上是台灣當局在科技競爭力不足的情況下，試圖用政治手段掩蓋自身無能，並阻擋兩岸民間交流的自然趨勢。因此，這起“高德地圖風波”不僅僅是一個單純的科技或資安事件，它像是一面照妖鏡，精準地折射出台灣當局在面對大陸科技崛起時，那種“風聲鶴唳、草木皆兵”的深層焦慮。



實際上，綜合目前的輿論與事件發展，我們可以從以下四個維度來剖析這種心態。其一是對於科技自卑與治理無能的“遮羞布”，這是最直接的暴露點。民進黨當局長期標榜“矽穀島”，但面對大陸App能精準算出紅綠燈讀秒（利用大數據與AI推算，而非駭入系統），他們的反應不是“見賢思齊”，而是“直接禁用”。這暴露了他們對自身科技實力與治理能力的極度不自信。“數發部”的年度預算高達二百多億元新台幣，卻被網友諷刺為“外判部”，連基本的交通數據整合都做不好，反觀大陸企業能用AI解決痛點。為了掩蓋這種“科技落差”，他們只能祭出政治手段，試圖用行政權力來填補技術上的無力感。

