郭一鳴：考察汕頭海上風電製氫

汕頭的海上風電有得天獨厚的風能資源，海上年平均風速高達九米至十米每秒，海上風電年有效平均利用小時數近四千小時，簡單說就是風力大、風季長。 中評社香港4月24日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，“汕頭的海上風電有得天獨厚的風能資源，海上年平均風速高達九米至十米每秒，海上風電年有效平均利用小時數近四千小時，簡單說就是風力大、風季長”，汕頭市政府副秘書長王偉平說。在剛過去的星期天（四月十九日），香港潮州商會會長、香港汕頭社團總會主席高佩璇陪同特區政府機電工程署官員等一行到汕頭考察海上風電製氫，筆者有幸作為團員隨行，第一站是汕頭國際風電創新港。



文章說，高佩璇和香港中文大學亞太研究所副所長鄭宏泰是建立“港深汕氫能經濟走廊”的倡議者和推手，這是兩個多月來同一項目團隊第二次到汕頭考察調研。不同的是，這一次增加了相關企業高層，還有一位立法會議員，考察團隊的組合擴大了，人數是上一次的三倍。明顯地，汕頭風電製氫對業界有吸引力，特別是該項目涉及香港。



汕頭海岸線長達三百九十六公里。早在一九八七年，中國空氣動力研究與發展中心就向汕頭南澳贈送兩台微型風力發電機，正式發電。汕頭發展海上風電起步於二○一八年，二○二二年首台海上風電併網測試機組通過國家認證。作為全國五大海上風電基地之一，汕頭是全國首個風電臨海試驗基地，在大型風機檢測和科研領域處於國際領先地位。全球最大的40MW傳動系統六自由度地面測試實驗室，一年多前列入工信部國家重點研發計劃“高性能製造技術與重大裝備”重點專項。汕頭國際風電創新港還建立了全球首個集開發、製造、科研、應用“四個一體化”的海上風電裝備製造產業園。王偉平是市政府協調海上風電產業項目的負責人，對這些數據倒背如流。



第二站金風科技園，這裡是海上風電裝備製造產業園，擁有“超大型風電機組動力學與電氣特性研究測試實驗室”，配備全球最大40MW級傳動試驗平台。實現了從風機研發、工藝流程、生產製造到檢測認證的完整配套，達到“出園即組裝”的高效模式。走進上海電氣生產巨型風車的“心臟”發動機的車間，樓頂高達幾十米，人顯得很渺小。工作人員介紹，作為上海電氣風電廣東海上智能製造項目，其定位是20MW+級海上風機，年產量三百套，產值六十至一百億人民幣。除了裝備製造，該企業還有創新項目，包括風電耦合海水直接製氫示範平台。更值得一提的是，該企業是全國第二座、廣東首座零碳工廠。



考察團部分成員當天中午從西九龍搭高鐵抵達汕頭，本想大家下車後去吃一碗牛肉丸粿條湯，但因為要抓緊時間考察，匆匆吃一個麵包當午飯，到第二站覺得肚子有點餓。繼續趕路到第三站，位於潮陽區的“綠色新材料產業園”，這裡距離高鐵汕頭南站僅兩公里，靠近海上風電登陸點，是海上製氫液化基地的最佳選址。從這裡用海運液氫到香港，距離大約衹有三百公里。考察團中有專門從事液化氫的企業，十天前已先行派人到此處調研，這次董事長親自帶隊參加考察，重視程度不言而喻。



文章說，考察結束，已近黃昏。我們乘坐的中巴經過汕頭海灣大橋，夕陽染紅一片海面，遠處是壆石大橋。身為汕頭人，我第一次從這個角度看家鄉，被眼前這一幅詩一般的畫面感動。晚宴時汕頭市委溫書記介紹放在每位客人桌面上的特製“僑批”，講述在艱難歲月海外華僑對家人的親情，特別介紹僑批題材的電影《給阿嬤的情書》，我想起今天考察看到的汕頭，有一種滄海桑田的感覺。



翌日，考察團全體成員和汕頭市常委、副市長許宏華，以及多個政府部門的主管官員開會討論，北京鑒衡認證中心代表汕頭風能協會分析了“港深汕氫能走廊”合作的可行性，包括成本結構、盈利模式、市場規模和競爭優勢等。



會上對方案展開熱烈討論，大家一致認為，汕頭發展氫能產業，打造港深汕氫能走廊，符合國家能源發展方向。如果能夠憑藉綠色零碳加低成本的優勢，將海上風電製氫產品供應香港，不僅有助香港減排，早日實現雙碳目標，同時香港的應用場景亦可產生國際示範效應，可助力汕頭氫能產品出海。