日放寬武器出口規定　打破二戰後和平主義路綫

中評社香港4月24日電／BBC報道，日本宣布放寬實施數十年的武器出口限制，為其向十多個國家出售武器鋪平道路。



政府於周二（4月21日）作出的宣布，被視為日本逐步背離二戰後和平主義防衛政策的重要里程碑，也正值區內緊張局勢升溫之際。



此前，日本只允許出口用於五大類用途的裝備，包括救援、運輸、警戒、監控和掃雷。相關限制將被解除。



這意味著，日本如今可向與其簽署防衛協議的17個國家出售具殺傷力的武器，包括美國和英國。



政府仍然維持禁止向卷入衝突的國家出售武器的規定，但該禁令并不涵蓋與日本簽有防衛協定的國家。東京當局表示，將在“特殊情況”下容許例外處理。



日本首相高市早苗周二在社交平台X上表示：“在日益嚴峻的安全環境下，已沒有任何單一國家可以獨自保障自身的和平與安全。”



不過，她同時強調：“戰後80多年以來，作為一個熱愛和平的國家，我們在所走的道路及基本原則上，絕對沒有任何改變。”



“在新的制度下，我們將在作出更嚴謹、更審慎是否容許出口的判斷之下，策略性推動防衛裝備轉移。”



官房長官木原稔在記者會上表示，此舉“旨在保障日本的安全，并進一步促進區域的和平與穩定”。



中國則表示，對日本所謂的“魯莽軍事化”行為“嚴重關切”。



中國外交部於周二例行記者會上表示，中方“將對此保持高度警惕”，“堅決抵制”日本的“妄動”。



新武器出口規則公布之際，日本自衛隊正參與美國和菲律賓的年度聯合軍演。這是日本首次以作戰方身份參與演習，而非觀察員。



中方反對有關軍演，認為此舉將加深區內對立。演習地點靠近北京聲稱擁有主權的水域及島嶼，包括台灣周邊地區。



中國視實行自治的台灣為其分離省份，終將納入其管治，且不排除以武力收回該島的可能性。



去年，高市早苗曾在國會表示，若北京攻擊台灣，日本或會動用自衛隊回應，此言論引發中方不滿。



韓國外交部則表示，日本的防衛政策“理應在遵循和平憲法精神的同時，為區域和平與穩定作出貢獻”。



韓國於1910年至二戰結束期間被日本殖民統治。期間，數十萬名韓國人被迫在礦場及工廠勞動，亦有女性被迫淪為性奴隸。

