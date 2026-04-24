五一赴港行山注意！有人為“出片”爬懸崖

漁護署呼籲遊人注意行山安全，遵守郊遊指引及守則。 漁護署官網圖片 中評社香港4月24日電／內地一連五天的勞動節黃金周將至，香港綠意盎然的郊野風光虜獲一眾內地旅客的芳心，香港文匯報記者在內地社交平台小紅書搜索，發現不少自稱“導遊”的網民發帖招攬團員結伴赴港行山。翻查旅客過往的行山打卡照片，個別旅客會避開正規路徑，專挑懸崖邊、險峻路段等危險區域探險，以追求刺激冒險的體驗。



香港文匯報報導，香港特區政府漁護署接受香港文匯報查詢時表示，署方已超前部署，於萬宜水庫破邊洲觀景台的部分位置加裝圍欄。黃金周期間，在有需要時，該署會於萬宜地質步道─破邊洲段入口實施臨時人流管制措施，避免觀景台過度擠擁。在西貢咸田灣、西灣及浪茄灣等熱門營地，日夜派員駐守，對違規行為進行執法，並會使用無人機及閉路電視系統協助監察營地情況。



不少內地遠足愛好者在社交平台上，興致勃勃招攬同行者來港行山。部分人自稱“導遊”，但細問下，他們大多缺乏香港專業旅遊牌照，一旦發生意外，團友的安全與權益難以得到保障。



破邊洲加裝圍欄 適時人流管制



漁護署發言人表示，因應今年內地勞動節黃金周期間，預計到訪西貢東郊野公園一帶的遊客數量或會明顯增加，署方已作出超前部署，透過增加及調配人手，加強西貢萬宜水庫一帶範圍的管理工作。為避免遊客接近破邊洲觀景台以外的危險地方，署方與建築署合作於內地黃金周前，於觀景台的部分位置加裝圍欄。黃金周假期期間，除每日加派人員巡邏及執法外，亦會使用具備廣播功能的無人機，在破邊洲觀景台上空監察並提醒遊客切勿跨過圍欄。



該署亦會透過“郊野樂行”網頁公布東壩人流資訊，讓遊客更好規劃行程。在有需要時，該署會於萬宜地質步道─破邊洲段入口實施臨時人流管制措施，避免破邊洲觀景台過度擠擁。



在西貢咸田灣、西灣及浪茄灣等熱門營地，署方會加派人員日夜巡邏及駐守，及對違規行為進行執法，並會使用無人機及閉路電視系統協助監察營地情況。該署人員會加強在現場宣傳有關安全遠足、愛護環境及動植物、保持環境清潔、遵守露營禮儀及守則等信息，亦會加強營地一帶的清潔。

