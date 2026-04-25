美軍三航母壓境、以再威脅　伊朗：戰備充分

中評社北京4月25日電／美軍中央司令部23日說，“布什”號航母當天在該司令部責任區的印度洋海域航行。美總統特朗普稱“時間在倒計時”。以色列國防部長卡茨稱，以色列已準備好重啟對伊朗的軍事行動，正在等待美國“開綠燈”。伊朗方面則表示，其戰略儲備能抵禦任何威脅。



“布什”號駛近中東 或成三航母態勢



美軍中央司令部23日在社交媒體發文配圖，稱“尼米茲”級核動力航空母艦“布什”號當天在該司令部責任區的印度洋海域航行。



據美國軍方介紹，中央司令部轄區覆蓋波斯灣、紅海、阿曼灣以及位於印度洋西北部的阿拉伯海。



“布什”號航母打擊群於3月31日從美國東海岸的弗吉尼亞州諾福克海軍基地出發，繞行非洲好望角，前往中東。據美國《軍隊時報》網站報導，“布什”號航母打擊群包含數艘驅逐艦，總計有5000多名官兵。



目前，美軍“福特”號和“林肯”號兩個航母打擊群分別部署在紅海和阿拉伯海北部。據美國媒體報導，“布什”號很可能將接替“福特”號。交接期間，預計美軍將在中東地區形成“布什”號、“福特”號、“林肯”號三航母部署態勢。



特朗普當天在社媒發文，再度否認他急於結束對伊朗戰事，並稱他有的是時間，“但伊朗沒有——時間在倒計時！”

