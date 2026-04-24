美伊海上對峙　誰能堅持更久？

“布什”號航母打擊群上月底從美國東海岸出發前往中東。 中評社北京4月24日電／近段時間，美國和伊朗在霍爾木茲海峽及其周邊海域“隔空對峙”。美國對往來伊朗的船隻實施封鎖，伊朗則繼續限制霍爾木茲海峽通航。美伊在海上有何最新部署？伊朗經濟能經受住美方海上封鎖嗎？美伊雙方誰能在對峙中堅持更久？



美伊最新海上部署



新華社報導，美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊後，伊朗以封鎖霍爾木茲海峽作為反制。美國自4月13日起對往來伊朗港口的船隻實施封鎖。



美軍中央司令部23日說，美軍“布什”號航空母艦正在該司令部責任區的印度洋海域航行。美方消息人士稱，“布什”號航母打擊群就位後，將加強美軍對伊朗的海上封鎖，並為美國總統特朗普決定恢復戰爭時提供更多軍事選項。



“布什”號航母打擊群上月底從美國東海岸出發前往中東。目前，美軍“林肯”號和“福特”號兩個航母打擊群分別部署在阿拉伯海和紅海。美方官員披露，中東海域現有19艘美國軍艦。據美國媒體報導，“布什”號很可能接替“福特”號，交接期間，美軍或在中東海域形成三航母部署。



美國阿克西奧斯新聞網站23日援引一名美方官員的說法稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊本周在霍爾木茲海峽布設了更多水雷。報導稱，這是美以對伊朗動武以來，伊朗第二次在霍爾木茲海峽佈雷。



特朗普23日在社交媒體上稱，他已向美國海軍下令，一旦發現任何船隻在霍爾木茲海峽布設水雷，可開火將其擊沉。特朗普還稱，美方掃雷艦艇正在“清理”霍爾木茲海峽。



伊朗司法總監埃傑伊同日則稱，“美國不敢靠近霍爾木茲海峽”，伊朗伊斯蘭革命衛隊的攻擊艇“蜂群”正嚴陣以待，隨時可以發起“飽和式”攻擊。

