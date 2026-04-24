在多地激烈對抗　俄烏衝突有哪些新情況？

中評社北京4月24日電／近期，俄烏局勢持續緊張，雙方在頓巴斯地區等多地展開激烈對抗，針對對方縱深地帶和要害點位的遠程打擊呈常態化和白熱化，雙方的外交博弈激烈，停火乃至和談的前景依然黯淡。戰局有哪些新情況？戰場之外有何變化？俄烏局勢前景如何？



戰局有哪些新情況



新華社報導，進入2026年春季後，俄烏衝突主要呈現三個特點。



一是前線陷入拉鋸戰和消耗戰。俄軍加速推進“頓巴斯收官”計劃，烏軍持續抵抗。俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫21日表示，3月和4月，俄軍控制了特別軍事行動區域內的34個居民點和約700平方公里土地。烏軍總參謀部23日通報稱，過去一天，前線地區發生159次戰鬥，烏軍在哈爾科夫州和頓涅茨克地區多次擊退俄軍進攻。格拉西莫夫稱已完全控制頓巴斯的盧甘斯克地區，但烏克蘭第三軍團發言人亞歷山大·博羅金予以否認，稱烏方仍控制盧甘斯克地區的部分區域。



二是俄烏雙向縱深打擊常態化、白熱化。今年以來，俄軍持續打擊烏後方能源設施、軍工複合體及指揮節點。而本月中下旬，烏方也分別襲擊了俄煉油廠、油庫及港口設施。烏國防部情報總局20日稱，烏特種部隊18日晚至19日襲擊了俄黑海艦隊的兩艘大型登陸艦以及雷達站等高價值目標。



三是無人機襲擊更加頻繁。俄國防部23日通報稱，22日20時至23日7時，俄軍共擊落154架烏軍無人機。烏總參謀部同日通報稱，22日18時至23日8時，烏軍共擊落139架俄方無人機。烏克蘭總統澤連斯基19日說，僅一周內，俄軍就向烏克蘭發射了約2360架攻擊無人機。



戰場之外有何變化



在戰場之外，俄烏雙方的外交博弈也十分激烈。同時，歐洲各國在烏克蘭問題上的“拱火澆油”力度並未減弱。



俄總統新聞秘書佩斯科夫22日在接受媒體採訪時說，俄羅斯總統普京願與澤連斯基會面，但衹有在俄烏和平協議最終敲定階段，這樣的會面才能富有成效。他表示，上述會面必須有明確的目的。俄方沒有看到烏方解決衝突的政治意願。

