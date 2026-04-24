激戰頓巴斯，俄軍有新突破？

中評社北京4月24日電／俄羅斯和烏克蘭近期在頓巴斯的激烈爭奪仍在持續。俄軍方日前表示已“完全控制”頓巴斯的盧甘斯克地區。烏方對此予以否認。



新華社報導，烏克蘭危機升級4年多來，頓巴斯地區（主要包括盧甘斯克和頓涅茨克兩個地區）始終是俄烏雙方在戰場與談判桌上拉鋸的焦點。分析人士認為，目前俄方在戰場態勢和對烏博弈心態上佔據主動，與烏方談判意願並不強烈，即便雙方重回談判桌，也難有實質進展。



俄軍穩步推進



俄方稱，俄軍過去兩個月在頓巴斯地區攻勢猛烈。俄武裝力量總參謀長瓦列里·格拉西莫夫4月21日表示，俄軍自3月以來已“解放34個居民點和約700平方公里區域”，已“完全控制”盧甘斯克地區，並稱俄軍下一步會繼續推進在頓涅茨克地區的軍事行動。



俄軍事專家阿納托利·馬特維丘克認為，完全控制盧甘斯克地區對俄軍具有重要戰略意義和士氣激勵作用，也將提升俄軍在頓涅茨克地區推進的信心。



中國現代國際關係研究院歐亞研究所副所長陳宇表示，從俄方發佈的戰果來看，一方面反映出戰事烈度不減，另一方面也不排除是輿論戰姿態，以顯示俄方的強硬立場。



據俄媒報導，目前俄軍在頓涅茨克地區已逼近斯拉維揚斯克東郊12公里處，逼近克拉馬托爾斯克郊區7公里處。這兩地是頓巴斯北部重要交通樞紐，是俄烏雙方激烈爭奪的核心區域。



俄軍事專家鮑里斯·羅任認為，俄軍若要完全控制頓巴斯，仍需攻克斯拉維揚斯克等七個城鎮。由於烏軍在頓巴斯的防禦工事自2014年以來明顯加固完善，俄軍要實現這一目標難度不小。



不過，俄方目標明確。俄總統普京21日表示，與烏接壤地帶的安全區正在逐步建立，俄方將繼續推進，直至消除邊境地區存在的威脅。“俄羅斯一定會實現特別軍事行動的所有目標。”

