韓總統府：將與美保持溝通妥處涉朝鮮情報分歧

中評社香港4月24日電／韓聯社報道，南韓總統府青瓦臺23日表示，韓美對統一部長官鄭東泳涉朝核設施言論的看法不一，雙方將通過溝通協調妥善處理意見分歧。



南韓國家安保室室長魏聖洛當天在河內新聞中心會見記者時作如上表述。他說，鄭東泳曾直接與美方溝通，我和外交部方面也都在和美方保持溝通。



鄭東泳于上月6日出席國會外交統一委員會全體會議時援引國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾·格羅西的報告說，除寧邊和龜城外，朝鮮還在平壤附近的降仙設有核設施。這是南韓政府高官首次在公開場合上提及龜城設有鈾濃縮設施，備受關注。之後美方就此提出抗議，稱將限制與韓方共用部分涉朝情報。



魏聖洛表示，雖然無法完全公開韓美之間的溝通內容，但雙方正在努力尋找突破口，認為應通過溝通協調妥善處理有關問題，並儘快回到正常合作的狀態。就美方是否已執行限制與韓共用情報措施的提問，魏聖洛稱，不宜就涉及韓美間情報交流的事宜予以核實。



至於鄭東泳的相關言論引爭議的背景，魏聖洛指出，韓美在有關問題上的看法略有不同。鄭東泳所持立場為，相關言論的依據來自早已公開的資訊而非從美國方面獲取的情報（即朝鮮龜城設有鈾濃縮設施），然而美方似乎認為鄭東泳依據美方向南韓政府提供的情報做出了相關言論。



魏聖洛指出，美方若向韓方提供相關情報，該情報則屬於韓美共用的機密。他補充道，鄭東泳若依據韓美共用的機密做出相關言論便構成問題，但他一貫堅持未曾獲取相關情報的立場。鄭東泳反覆強調涉朝言論與美方情報無關，政府也就此持有相同立場。



魏聖洛強調，韓美可就彼此不同的看法進行溝通協調，重要的是雙方需要往前看。有關方在相關問題上過度炒作，只會為韓美從速處理相關問題並恢復常態製造麻煩。