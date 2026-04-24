何時結束伊朗戰事？特朗普：不著急、沒壓力

中評社北京4月24日電／美國總統特朗普23日再次強調自己在結束對伊朗戰事上沒有壓力、不急於同伊朗達成協議，並表示想達成“最好”、“永久”的協議。



新華社報導，特朗普當天在社交媒體發文，稱時間在美國這邊，說自己“或許是心理壓力最小的那一個”，“我擁有全世界最充裕的時間，伊朗卻沒有”。接下來的形勢只會對伊朗方面愈發不利，“時間並不站在他們那邊”。



特朗普晚些時候在白宮一場活動上對媒體再次稱，他“完全沒有壓力”，真正承受壓力的是伊朗方面，因為在美國海上封鎖下“無法讓石油恢復運輸，他們的整個石油基礎設施體系都將面臨崩潰邊緣”。



特朗普表示，他現在就可以同伊朗達成協議，但想要協議“永久”有效，令伊朗永遠沒機會擁有核武器。所以，他不想讓自己太著急，“我們有足夠的時間”。



他同時威脅稱，美方已打擊伊朗大約75%的目標，嚴重削弱其軍事力量。如果伊朗不想達成協議，他就會“用軍事手段完成剩下的事情”。



被問及是否會考慮對伊朗動用核武器，特朗普回答“不會”，並稱美國即便不發動核打擊，也已將伊朗“徹底摧毀”。



特朗普22日接受福克斯新聞頻道採訪時，否認他為了保住中期選舉而急於結束當前戰事，稱何時終戰“沒有時間表”，也無需著急。白宮同樣否認特朗普就與伊朗停火的延長時間設最後期限。