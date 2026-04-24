伊朗外交部：伊美談判重心在於終戰而非核問題

中評社北京4月24日電／伊朗外交部一名發言人23日表示，此前在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的伊美談判與以往談判有本質不同，其重心在於結束戰爭，而非伊朗核問題。



伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台援引這名發言人的話報導，以往談判均在和平狀態下進行，重點聚焦伊核問題，而當前對話是在臨時停火背景下展開，核問題已不再是重心，結束戰爭、保障伊朗國家利益成為首要任務。



發言人說，戰爭賠償、解決霍爾木茲海峽爭端、全面解除制裁以及確保美國和以色列未來不再侵略等，也是當前伊美談判的基本議題。他重申，伊朗與美國達成的任何協議，都必須以維護國家利益、消除威脅、防止未來再次發生侵略為前提。



這名發言人回答媒體提問時說，率團參加上輪談判的伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫有兩伊戰爭參戰經驗，曾在多個領域擔任要職，受到伊朗不同政治派別信任。伊方認為，他與外交部長阿拉格齊搭檔，能在外交和國家宏觀管理層面發揮有效作用。這一安排“明智而恰當”。



此前據伊朗媒體報導，美國官員和媒體發現伊朗談判團隊對美國種種無理要求展現出堅決抵制態度後，試圖製造一種伊朗政府、伊斯蘭革命衛隊以及卡利巴夫之間“存在內部分歧的假象”。



當地時間23日晚，卡利巴夫、伊朗總統佩澤希齊揚等伊朗立法、行政、司法部門領導人以及伊斯蘭革命衛隊均發表聲明，強調伊朗內部不存在所謂“強硬派”“溫和派”之分，“我們都是伊朗人，都是革命者”。