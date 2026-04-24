駐泰使館提醒中國公民謹防被誘騙往泰緬邊境

中評社北京4月24日電／據中國駐泰國大使館：近期，多名中國公民被不法分子以“高薪招聘”、旅遊觀光等名義誘騙，經泰國前往泰緬邊境後從事電信網絡詐騙等違法犯罪活動，個別人員遭遇人身控制、暴力侵害和非法拘禁，嚴重危及生命安全和合法權益。



中國駐泰國大使館提醒來泰中國公民務必強化風險意識，加強安全防範，遠離非法活動，確保人身和財產安全：



一、提高警惕，防範詐騙



切勿輕信社交媒體、短視頻平台、即時通訊工具中的“高薪招聘”“結伴旅行”“零門檻出國工作”等信息，謹慎結交網友，警惕網友提供的出境工作或旅遊邀請。提高對熟人介紹或中介推薦的境外工作信息的甄別，謹防“熟人陷阱”。



二、依法出入境，遠離高風險區域



嚴格遵守泰國及有關國家法律法規，切勿非法越境或貿然前往邊境地區。非法出境不僅面臨人身風險，也將承擔法律責任。



三、通過正規渠道求職



務必通過合法中介或正規企業獲取就業信息，認真核實用工單位資質、工作地點及內容，提前辦妥工作簽證，簽訂合法勞動合同，警惕“到崗再簽合同”等說辭。



四、保護個人信息和證件安全



妥善保管護照等重要證件，不隨意交由他人保管，防止被控制或限制人身自由。



五、保持通訊暢通，告知親友行程



出境前將行程、工作地點及聯繫方式告知家人，盡量結伴出行，同親友保持定期聯繫。如通訊突然中斷，應引起高度重視和警惕。



六、如遇緊急情況及時求助



如遭遇誘騙、拘禁或其他危險，應在確保自身安全前提下，盡快聯繫當地警方或中國駐泰使領館求助，也可向國內親屬求助報警。



七、警惕參與違法犯罪的法律後果



電信網絡詐騙等違法犯罪行為將受到中國及有關國家法律嚴懲，切勿抱有僥幸心理參與其中，以免承擔嚴重法律責任。