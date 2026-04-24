僅1/6日本人有護照　政府將大幅降申請費

中評社香港4月24日電／日經新聞報導，日本外務省將從7月起大幅降低護照辦理費用。18歲以上的成人線上申請10年有效期護照時，手續費將從目前的1萬5900日元（約合人民幣680元）下調44%，降至8900日元（約合人民幣380元）。與其他國家相比，日本的護照持有率較低，此舉意在推動日本人取得護照。



日本參議院4月23日在議院運營委員會的理事會會議上做出決定，在24日的全體會議上將對日本《護照法》修正案進行表決。如果進行表決，預計將以執政黨等的多數票贊成而通過。該法案的核心是調整護照申請手續費。



以面向18歲以上的10年有效護照為例，如果在窗口申請，將比現在便宜7000日元，降至9300日元（約合人民幣398元）。如線上申請，優惠400日元的措施將維持。18歲以上的5年護照將被廢除。



未滿18歲原本僅限5年有效。12歲以上未滿18歲線上申請的情況下，從現在的1萬900日元降至4400日元（約合人民幣188元），降低6成左右。未滿12歲也從5900日元降至4400日元。



配合下調護照辦理費用，將把離境稅（國際觀光旅客稅）從現在的1000日元提高到3000日元（約合人民幣128元）。離境稅增收部分將用於下調護照手續費和防止過度旅遊（旅遊公害）等。



日本人的護照持有率從國際比較來看也偏低。日本外務省的統計顯示，2025年日本國內有效普通護照數量約為2193萬本，以總務省的人口預測為基礎計算，持有率約為17.8%，即平均6個日本人僅1人持有護照。



日本旅遊業協會（JATA）的調查顯示，截至2023年，美國的持有率為5成，英國為6成，南韓為4成。日本的護照申請手續費比南韓高出1萬日元左右。



日本外相茂木敏充4月10日在眾院外務委員會會議上表示：“護照的取得將變得更加容易，期待通過國民赴海外旅行來激活國際交流”。



日本自民黨內部也出現了尤其希望推動年輕人取得護照的聲音。在3月的外交部門會議上，有意見認為“應定為20多歲等年輕人也容易申請的手續費”。



日本《護照法》修正案的附則中寫明瞭3年以內調整的宗旨。將在驗證下調效果的同時，探索進一步下調。



日本人取得護照的人難以增加的背後，被認為也受到了日元貶值的影響。費用的降低也有可能不會立即帶來辦理量的增加。一年的護照辦理量在新冠疫情前的2019年約451萬本。2025年僅為約361萬本。



這一期間，外匯市場上的日元急劇貶值。2022年初1美元兌115日元左右，現在逼近160日元。JTB的調查顯示，在回答2026年不去海外旅行的日本人中，約21%回答“因為日元貶值”，成為排在第3的原因。