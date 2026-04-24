【大 中 小】 【打 印】 中國將7家歐盟實體列入出口管制管控名單 http://www.CRNTT.com 2026-04-24 16:52:30 中評社北京4月24日電／據商務部網站：為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，決定將赫斯塔爾公司等7家歐盟實體列入出口管制管控名單（見附件），並採取以下措施：



一、禁止出口經營者向上述7家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中華人民共和國的兩用物項轉移或提供給上述7家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。



二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。



本公告自公布之日起正式實施。



附件：出口管制管控名單（2026年4月24日）



商務部



2026年4月24日







附件



出口管制管控名單



（2026年4月24日）



1. 赫斯塔爾公司（FN Herstal, Fabrique Nationale de Herstal）



地址：Voie de Liege 33, Herstal, Belgium



郵編：B-4040



2. 奧姆尼波爾公司（OMNIPOL a.s.）



地址：Nekazanka 880/11, Praha 1, Czech Republic



郵編：11000



3. 亨索爾特公司（HENSOLDT AG）



地址：Willy-Messerschmitt-Strasse 3, Taufkirchen, Germany



郵編：82024



4. 聖劍軍械公司（EXCALIBUR ARMY spol.s.r.o）



地址：Kondanska 521/57, Praha 10, Czech Republic



郵編：10100



5. SpaceKnow捷克分公司（SPACEKNOW INC., odstepny zavod s.r.o）



地址：Thamova 289/13, Praha 8, Czech Republic



郵編：18600



6. 捷克航空研究與試驗研究所（VZLU AEROSPACE a.s.）



地址：Beranovych 130, Praha 9, Czech Republic



郵編：19900



7. FN Browning集團（FN Browning）



地址：Voie de Liege 33, Herstal, Belgium



郵編：B-4040

大 中 小】 【打 印】