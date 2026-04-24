外交部：絕不允許日本軍國主義死灰復燃

中評社北京4月24日電／4月24日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。



記者：近一個月，日本“新型軍國主義”惡苗以驚人速度滋長：自衛隊現役官員持刀擅闖中國駐日使館，驅逐艦穿行台灣海峽，自衛隊首次正式參與美菲聯合軍演，內閣大幅鬆綁武器出口限制，高市早苗連續兩天向靖國神社供奉祭品和祭祀費。近期一項面向全球網民開展的民調顯示，有82.5%的受訪者認為日本右翼勢力謀求“再軍事化”的做法與二戰前日本軍國主義擴張邏輯高度相似，會將日本再次引向極其危險的道路。發言人對此有何評論？



郭嘉昆：這再次表明，日本“新型軍國主義”成勢為患是不爭的事實，構成現實的威脅。



歷史上，日本軍國主義就是通過製造“外部威脅”、煽動民族主義、綁架國家機器，對外發動侵略戰爭，犯下滔天罪行，給亞太各國人民帶來浩劫。如今，日本右翼勢力不但沒有深刻反省侵略歷史，反而不斷推動安保政策朝著進攻性、擴張性的方向轉變，妄圖通過重整軍工複合體加速日本“再軍事化”。



現實中，日本還四處游說，妄圖顛倒黑白，粉飾早已破產的所謂“和平國家”形象。世人的眼睛是雪亮的。一個行動上推動修改憲法、放寬殺傷性武器出口、部署進攻性導彈、大幅擴充軍費的日本，嘴上說的再天花亂墜，也掩蓋不了為軍事擴張鋪路的真實意圖。日本還同北約頻頻互動，試圖將域外軍事組織引入亞太，挑動對抗之心昭然若揭。



殷鑒不遠，不可不察。包括中國在內的地區國家必須保持高度警惕，共同捍衛二戰勝利成果，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，絕不能讓歷史悲劇再度上演，絕不允許任何人、任何勢力破壞和平、為禍地區。