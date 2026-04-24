日喊停海外基金收購機床巨頭計劃 憂技術外泄

中評社香港4月24日電／共同社報導，日本政府23日透露，對於計劃向機床巨頭牧野銑床製作所進行要約收購（TOB）的亞洲投資基金“安博凱”（MBK Partners），已基於《外匯及外國貿易法》建議其中止收購。時間為22日。牧野銑床的機床被日本的防衛裝備品製造商廣泛使用，政府擔憂可能造成安保方面重要技術外泄。另外獲悉，日資基金“日本產業推進機構集團”（NSSK，東京）正考慮提出收購方案。



這是日本政府繼2008年之後的第二例中止建議，當時圍繞增持日本電源開發公司（J Power）股份向英資基金喊停。



官房長官木原稔在23日的記者會上就上述建議表示，“已認定恐將發生有損國家安全的事態”。



《外匯及外國貿易法》規定海外企業及投資者獲得程度一定以上攸關日本安全的重要業務企業的股份時，要接受政府的事前審查。機床屬於審查對象的“核心行業”，若有問題，則向關稅與外匯等審議會（外匯審）諮詢，在此基礎上發出中止建議或命令。



MBK方面介紹稱，為消除政府提出的安保方面擔憂，“此前一直認真應對”。據悉該基金被要求最晚5月1日判斷是否接受中止建議，目前正在探討應對方案。原本計劃如果通過審查，將於6月下旬啟動要約收購。



對於牧野銑床，電機巨頭尼得科（Nidec）曾擅自發起要約收購，但於2025年5月宣佈撤回。牧野銑床此前已同意MBK作為友好收購方“白衣騎士”提出的要約收購方案。



今年3月，日本政府為嚴格掌握經濟安保風險較高的投資活動情況，向開會期的特別國會提交《外匯及外國貿易法》修正案。自民黨與日本維新會在2025年10月的聯合執政協議中確認了效仿美國設立跨部門組織“對日外國投資委員會”（日本版CFIUS）以負責事前審查的方針。