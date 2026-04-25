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練為戰！直擊武警官兵多課目訓練現場
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2026-04-25 09:06:35
中評社北京4月25日電／近日，武警廣西總隊來賓支隊組織開展戰術、障礙、體能等多課目訓練，錘煉官兵作戰能力，為遂行多樣化任務打下堅實基礎。
來源：央廣軍事
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