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練為戰！直擊武警官兵多課目訓練現場
http://www.CRNTT.com   2026-04-25 09:06:35
　　中評社北京4月25日電／近日，武警廣西總隊來賓支隊組織開展戰術、障礙、體能等多課目訓練，錘煉官兵作戰能力，為遂行多樣化任務打下堅實基礎。

　　來源：央廣軍事
 


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