外交部4月24日例行記者會全文

中評社北京4月24日電／2026年4月24日外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會：



中新社記者：今天是第11個中國航天日，恰逢中國航天事業創建70周年。面對當前太空競爭已從技術比拼進入規則主導、聯盟構建的“競賽2.0階段”，作為航天大國，中方將如何推動更具包容性的太空合作？未來會否在航天領域繼續擴大對國際夥伴的開放？



郭嘉昆：探索浩瀚宇宙是全人類的共同夢想，也是中國航天人的不懈追求。經過70年接續奮鬥，中國航天事業從無到有、自力更生，實現了從人造衛星、載人航天到深空探測的歷史性跨越，取得了歷史性成就。中國始終堅持在平等互利、和平利用、包容發展基礎上，深入開展外空領域國際合作：在非洲，中國與多國簽署航天合作協議，10幅非洲青少年畫作登上“天宮”空間站；在南美，中國—巴西地球資源衛星守護著熱帶雨林；在亞洲，巴基斯坦航天員通過選拔，有望與中國航天員並肩飛往空間站。



太空不是大國博弈的“競技場”。中方將繼續與各方攜手打造開放的太空“朋友圈”，推進人類探索外空的共同事業。



總台CGTN記者：我們注意到，近一個月，日本“新型軍國主義”惡苗以驚人速度滋長：自衛隊現役官員持刀擅闖中國駐日使館，驅逐艦穿行台灣海峽，自衛隊首次正式參與美菲聯合軍演，內閣大幅鬆綁武器出口限制，高市早苗連續兩天向靖國神社供奉祭品和祭祀費。近期一項面向全球網民開展的民調顯示，有82.5%的受訪者認為日本右翼勢力謀求“再軍事化”的做法與二戰前日本軍國主義擴張邏輯高度相似，會將日本再次引向極其危險的道路。發言人對此有何評論？



郭嘉昆：這再次表明，日本“新型軍國主義”成勢為患是不爭的事實，構成現實的威脅。



歷史上，日本軍國主義就是通過製造“外部威脅”、煽動民族主義、綁架國家機器，對外發動侵略戰爭，犯下滔天罪行，給亞太各國人民帶來浩劫。如今，日本右翼勢力不但沒有深刻反省侵略歷史，反而不斷推動安保政策朝著進攻性、擴張性的方向轉變，妄圖通過重整軍工複合體加速日本“再軍事化”。



現實中，日本還四處游說，妄圖顛倒黑白，粉飾早已破產的所謂“和平國家”形象。世人的眼睛是雪亮的。一個行動上推動修改憲法、放寬殺傷性武器出口、部署進攻性導彈、大幅擴充軍費的日本，嘴上說的再天花亂墜，也掩蓋不了為軍事擴張鋪路的真實意圖。日本還同北約頻頻互動，試圖將域外軍事組織引入亞太，挑動對抗之心昭然若揭。



殷鑒不遠，不可不察。包括中國在內的地區國家必須保持高度警惕，共同捍衛二戰勝利成果，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，絕不能讓歷史悲劇再度上演，絕不允許任何人、任何勢力破壞和平、為禍地區。



英國廣播公司記者：為何參與英國健康研究的50萬名患者的敏感醫療信息會在中國的網上出售？中國政府將採取什麼舉措確保此類事件不再發生？



郭嘉昆：中國政府一貫依法保護個人信息權益，規範個人信息處理活動。



今日俄羅斯記者：芬蘭外長近日表示，中國與俄羅斯的密切關係是中歐達成貿易協議的“否決因素”。中方對此有何回應？會否為了推進同歐盟的貿易談判而減少同俄羅斯的往來？



郭嘉昆：中歐經貿關係的本質是互利共贏。雙方在相互尊重基礎上，加強對話協商、深化經貿合作符合中歐共同利益，也是雙方企業和民眾的普遍期待。我們希望芬方理性、客觀看待中國同其他國家正常發展關係，秉持開放心態，不要將經貿問題政治化、泛安全化。



彭博社記者：白宮指責中國大規模“竊取”美國人工智能產業的知識產權，外交部對此有何評論？



郭嘉昆：美方有關說法毫無根據，是對中國人工智能產業發展成就的污蔑抹黑，中方對此堅決反對。我們敦促美方尊重事實、摒棄偏見，停止對華科技遏壓，多做有利於兩國科技交流與合作的事。



彭博社記者：據報導，“平平”和“福雙”兩只大熊貓將從成都出發前往美國亞特蘭大。發言人能否證實？大熊貓將何時出發？考慮到中美元首預計將舉行會晤，此舉對中美關係意味著什麼？



郭嘉昆：大熊貓是中國的“國寶”，也是世界人民友誼的使者和橋梁。我們相信，新一輪中美大熊貓保護合作將為促進大熊貓健康福祉，提高大熊貓等瀕危物種保護能力，推進全球生物多樣性保護和增進中美人民友誼作出新的貢獻。



總台央視記者：關於特朗普稱美方攔截的伊朗貨輪上可能載有“來自中國的禮物”一事，發言人是否有進一步回應？是否瞭解這艘貨輪運載的物品信息？



郭嘉昆：中方反對任何缺乏事實依據的指責和關聯。國家間正常的國際貿易不應受到干擾和破壞。