璀璨56民族藝術珠寶展開幕　促兩岸文化交流

國務院台辦副主任趙世通宣布“璀璨56——民族藝術珠寶展”開幕（中評社 陳思遠攝） 中評社上海4月25日電（記者 陳思遠）“兩岸年輕人要勇擔使命，共同傳承弘揚，讓當代中華民族文化之美綻放於世界。”中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在“璀璨56——民族藝術珠寶展”開幕式上呼籲。



“璀璨56——民族藝術珠寶展”4月24日在上海美術館（中華藝術宮）開幕，國務院台辦副主任趙世通、上海市副市長盧山也出席開幕式。



洪秀柱致辭說，此次展覽凝聚著情感與匠心，是藝術家視角下中華56個民族璀璨文化的縮影，參觀者能夠從中體驗到中華文明的偉大。在漫漫歷史長河中，在複雜多樣的地理環境之下，中華民族能夠團結起來，在世界上站起來、富起來、強起來，尤為不易。她鼓勵兩岸年輕人勇擔使命，共同傳承弘揚，讓當代中華民族文化之美綻放於世界。



盧山致辭說，上海不僅擁有上海美術館（中華藝術宮）這樣展示中華藝術和中華文明完整拼圖的殿堂，更是兩岸企業家、藝術家投資展業、追夢圓夢之地。很多來自台灣的文化、藝術、時尚文創產業的同胞都在上海扎根落戶和發展，為滬台融合發展作出了積極貢獻。他表示，期待此次展覽以及“華風時尚——2026中華美學時尚發展大會”，進一步為擴大和深化滬台文化交流合作注入新活力。



本次展覽集中呈現一系列融匯中華傳統文化與現代設計理念的珠寶藝術精品，以中華56個民族的文化特色元素為創作靈感來源，用匠心書寫民族文化交流互鑒、傳承創新的時代篇章。



主創藝術家、在滬台商郭襄潁分享，展覽呈現的珠寶設計作品以民族融合為脈絡，每件作品都帶有不同民族的文化符號與美學內涵。她表示希望通過展覽傳遞民族文化自信，展現中華文化魅力。期待未來能有更多兩岸年輕設計師加入巡展，讓“華風時尚”文化風潮走向世界。



據悉，“璀璨56——民族藝術珠寶展”是“華風時尚——2026中華美學時尚發展大會”系列活動之一，由上海市海峽兩岸交流促進會主辦，以“璀璨56”為主題，展期為2026年4月25日至5月24日，展覽地點在上海美術館（中華藝術宮）0米層E空間。