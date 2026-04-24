郭襄潁：以文化為媒　讓兩岸一家親有所依

“璀璨56——民族藝術珠寶展”主創、太和生技集團創始人郭襄潁接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社上海4月25日電（記者 陳思遠）“璀璨56——民族藝術珠寶展”24日在上海開幕。該珠寶展主創、太和生技集團創始人郭襄潁在活動期間接受記者採訪時表示，作為在台灣生長的中國人，深感在時代背景下需承擔民族責任，期望以文化為紐帶，讓兩岸一家親“親有所依”，並通過自身作品，讓世界各地看到中華民族精彩的時尚文化。



主創藝術家郭襄潁，同時也是一位在滬台商，畢業於台灣成功大學。她曾協助眾多個國風美妝品牌成功上市，近年更因熱愛56個民族特色各異、豐富多彩的文化內涵而投身珠寶設計領域。她擅長採用非遺古法黃金工藝，將老物件和時尚珠寶結合，製作出具有“華風時尚”的藝術作品。



談及創作初心和願景，郭襄潁直言想要促進兩岸和平統一。她說，自己經常跟著洪秀柱主席參加各種活動，“兩岸一家親”反復被提及，那時候就在思考，如何讓兩岸一家親“親有所依”。



郭襄潁認為，中華民族是一個多元而一體的民族，56個民族都有獨特的故事與風華，若能將56個民族的精神通過藝術創作呈現，便能以璀璨的光芒吸引更多人關注，讓大家走進56個民族的世界，從而讓“兩岸一家親”有堅實的依托。



“在大國崛起的當下，我作為在台灣生長的中國人，也希望能盡一份中華民族子民的力量。”郭襄潁說，自己的力量雖小，但已堅定邁出第一步，希望以自身作品拋磚引玉，帶動更多人傳播中華文化，“中華文化在，民族魂就在，這是我們兩岸同胞共同的精神根基”。



為了讓文化傳播更具力量，郭襄潁介紹，已經成立了華風產業發展工委會，旨在以各類產業為載體，將中華文化融入日常生活，不僅能讓文化落地生根，更能創造更多就業與創業機會，切實落實兩岸融合發展。



談及未來規劃，郭襄潁表示，希望如同“老母雞帶小雞”一般，借由自身作品帶著更多有溫度、有文化的產品走向全球，讓世界看到中華民族的獨特美學，讓中國故事在世界舞台上綻放光彩。