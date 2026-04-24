美國“大炮巨艦”與伊朗“蜂群突擊”誰主沉浮

中評社北京4月24日電／美軍中央司令部23日說，“布什”號航母打擊群已于當天在該司令部責任區的印度洋海域航行。美軍在中東將形成三航母部署態勢。同日，伊朗方面發佈一段突擊隊員乘坐快艇在霍爾木茲海峽截停一艘大型貨船的視頻。



新華社報導，分析人士指出，美伊在海上呈現“大炮巨艦”與“蜂群突擊”的對峙局面。在這場海上拉鋸中，美軍的裝備優勢未必能轉化為戰略主動，雙方圍繞海峽控制權的博弈料將持續。



美國“大炮巨艦”施壓



據美媒報導，“布什”號航母打擊群抵達中東後，將與美國在該地區部署的10餘艘軍艦會合。這標誌著美國自伊拉克和阿富汗戰爭高峰期以來，首次在中東地區同時進行三航母部署。



分析人士指出，在美伊新一輪談判懸而未決的背景下，美軍加碼海上部署，主要有以下考慮。



一是加大軍事威懾。“布什”號航母搭載數十架可掛載多種精確制導武器的艦載機，並伴有3艘驅逐艦護航，可對伊朗境內目標實施縱深打擊。有分析認為，美國試圖通過三航母部署態勢，向伊朗傳遞其仍保留恢復甚至擴大軍事打擊選項的信號。



二是強化海上封鎖能力。美國總統特朗普表示，在美伊達成協議之前，霍爾木茲海峽會被“嚴密封鎖”，任何船隻未經美國批准都將無法通過霍爾木茲海峽。在“布什”號航母抵達前，美國已投入相當兵力封鎖伊朗港口、阻礙伊朗航運。其中，具備攔截能力的驅逐艦是美軍海上封鎖的主力。隨著配有驅逐艦的“布什”號航母打擊群駛近中東，美方用於海上封鎖攔截的海空力量將進一步增加。



軍事專家指出，美軍驅逐艦多數情況下不會進入霍爾木茲海峽執行任務，因為狹窄海域不利於大型戰艦機動，並容易遭到伊朗岸基導彈、無人機等攻擊。

