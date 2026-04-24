上海台胞：盼恢復赴台個人遊　兩岸共赴和平

上海台胞李慶疆接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社上海4月25日電（記者 陳思遠）24日，在上海美術館舉辦的“璀璨56——民族藝術珠寶展”上，台胞李慶疆接受中評社記者採訪時表示，希望兩岸年輕人能多交流，和平發展才是未來唯一的方向。對於上海居民赴台個人遊，他希望能盡早開放，也建議台灣同胞來大陸旅遊、交流，感受大陸的發展與文化。



談及本次珠寶展，李慶疆給予高度評價，認為展會意義深遠，搭建起了兩岸文化交流的良好平台。他表示，希望這類交流活動能夠持續開展、不斷發酵，讓兩岸年輕人能多交流，讓兩岸一家親的理念延續，助力兩岸關係向好發展。



作為一名在上海生活了近20年的“新上海人”，李慶疆出生於台灣，在上海長期工作生活，親身見證了這座城市的快速發展。他說，上海近年來變化巨大，自己也跟隨這座城市成長，自己也因這個城市充滿活力，非常喜歡上海，並堅信上海在未來會越來越好。



提及身邊台灣朋友對上海的看法，李慶疆表示觀點呈現兩極化：熟悉上海的朋友對這座城市有著清晰的認知和良好的印象，但島內不少朋友由於資訊相對封閉，對上海的發展進步瞭解有限，存在一定誤解，導致兩岸之間的信息存在落差。他認為，破解這一問題的關鍵在於開放，唯有開放才能促進交流，唯有交流才能消除誤解，避免隔閡進一步加深。



針對大陸出台的十項惠台措施中恢復上海市居民赴台（本島）個人遊，李慶疆表示，這對促進兩岸交流有著極大幫助，且應盡早開放。他提到，許多大陸朋友渴望前往台灣，此前有過赴台經歷的大陸朋友，都對台灣這個寶島給予好評，稱讚其人情味濃厚、中華文化傳承得好，“在台灣也能看到中華文化脈絡，無論是台北故宮博物院的珍貴藏品，還是各類傳統文化遺存，都值得兩岸同胞共同品味。”



李慶疆強調，兩岸交流是促進彼此瞭解、實現美好未來的關鍵。他希望台灣同胞能有更多機會來大陸旅遊、交流，深入感受大陸的發展與文化。他表示，兩岸同根同源，大家都希望和平，和平是兩岸未來唯一的發展方向，無需通過衝突或戰爭解決分歧，唯有通過深入交流，不浮於表面，才能化解差異，凝聚共識。