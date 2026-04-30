紀欣：國共峰會後兩岸關係發展

紀欣 中評社台北4月30日電（作者 紀欣）4月10日的國共峰會才過了半個多月，兩岸關係發展已有明顯變化。



4月17日“第七屆台胞社團論壇”擴大舉行，在北京人民大會堂的開幕式有來自兩岸四地、海外台胞社團代表500多人出席。即將在5月中旬召開的兩岸“中華文化峰會”及“媒體高峰會”，想必會照例吸引眾多的台灣藝文界、影視界知名人士及媒體負責人。這些大型會議再加上每年6月固定舉辦的“海峽論壇”，顯示大陸確實做到了“同台灣各政黨、團體和社會各界人士一道，加強交流合作”，也證明了1979年《告台灣同胞書》中的“寄希望於台灣人民，寄希望於台灣當局”對台政策始終未變。



台灣各界對國共峰會的回應亦相當迅速。4月20日，商總理事長許舒博率工商產業界代表，針對大陸提出的“十項惠台措施”，呼籲“賴政府”：“該開放就開放，別站在產業及人民的對立面”，並提出恢復兩岸直航正常化、自由行，以及便利台灣農漁產品銷至大陸等六大訴求。



“民主文教基金會”則先後公布了三次民調結果，有約57%民眾不認為“美軍會前來護台”，也不認為只靠美國武器可達到護台目的；有55.2%民眾認為“台灣很難繼續維持現狀”，面對未來政治變化，有高達64.2%民眾最在意“保障個人自由及財產”，僅15.1%民眾認為“維持國號名稱”比較重要；另有61.6%民眾主張“應主動參與談判，提出最有保障的制度條件”。



台灣民意支持兩岸交流合作、和平發展，當然有利於國民黨的內部團結及未來發展，但其面對的挑戰亦不少。一是即將在“立法院”表決的“國防”特別預算案，最終會通過1.25兆，還是8000多億或3800億＋N，攸關國共兩黨及國民黨與美國的關係。二是作為在野黨，如何設法讓“十項惠台措施”具體落實，增進民眾實質利益。三是年底九合一選舉，如何守住地方首長的現有席次，以鼓舞藍營士氣，並助攻2028年大選。四是如何引領台灣民意，認同鄭麗文主席所說的“兩岸人民都是中國人”，共同“開創兩岸關係美好未來，實現中華民族偉大復興”。



同樣的，大陸在國共峰會後也得加緊工作，例如：設法增進台灣民眾的“正確認同”（“兩岸同屬一個中國”、“兩岸同胞是休戚與共的命運共同體”）以“促進心靈契合”；設法有效遏止“台獨”勢力、排除外來干涉，“把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中”；設法不讓兩岸制度不同成為統一的障礙、分裂的借口等等。



至於民進黨，大陸始終希望“台灣當局以民族利益為重，為實現祖國統一的事業做出寶貴貢獻”。面對黨主席不能出訪，推動的法案與政策頻頻受挫，“抗中保台”牌又恐將失效，民進黨應正視國際現實及島內民意，停止一切破壞兩岸關係的叫囂與行徑，不再讓台灣充當反華勢力的棋子，以贏回人民的支持，也讓台灣能真正長治久安。



（作者紀欣，《觀察》雜誌發行人兼總編輯）