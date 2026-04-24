新竹縣長選戰最新民調　藍綠支持度差距甚大

中評社台北4月24日電／2026年新竹縣長選戰，國民黨提名“立委”徐欣瑩出戰，今天最新民調出爐，國民黨“立委”徐欣瑩以38.7%，領先民進黨鄭朝方的27.3%，差距達11.4個百分點。



中時新聞網報導，該民調值得注意的是，未表態選民的比例大幅回升，幅度與鄭朝方的支持度下降幾乎相當。分析認為，在初選結束後，部分原先傾向鄭朝方的藍營支持者轉為觀望，另有民眾黨支持者態度趨於保留，未立即轉向表態，形成鄭朝方支持度下滑、無反應增加的結構性現象。



進而分析票源結構，徐欣瑩除穩固泛藍基本盤外，對白色選票的掌握也具有優勢。以2024“總統”選舉交叉分析顯示，投給柯文哲、吳欣盈的選民中，有49.1%支持徐欣瑩，僅26.9%支持鄭朝方，顯示白營選民對徐欣瑩的接受度較高。在藍營整合與藍白潛在合作空間下，成為徐欣瑩擴大領先的重要基礎。



從政黨認同結構來觀察，徐欣瑩在泛藍及民眾黨支持者中優勢明顯，但在泛綠與中立選民中仍有待拓展；鄭朝方則主要依賴泛綠支持，但在中間選民與非表態族群中尚未取得突破。 中立及無反應選民比例高達45.2%，將成左右選情的關鍵群體。



至於區域分布上，新竹縣最重要的四大鄉鎮，徐欣瑩除了在關鍵選區竹北市領先鄭朝方將近5個百分點，在湖口鄉、新豐鄉、竹東鎮，更是屬於徐欣瑩的核心優勢版圖，而關西鎮、新埔鎮、芎林鄉、橫山鄉、峨嵋鄉及北埔鄉，徐欣瑩也都保有一定的領先幅度



而從民調整體來看，反映在國民黨初選結束後，藍營整合效應逐步顯現，徐欣瑩的選情穩中帶升；反觀綠營則仍處於觀望與布局階段。未來選戰將逐漸升溫，中間選民與白色選票的流向，將成為決定勝負的關鍵變數。



該調查是由“全國公信力民意調查股份有限公司”執行，調查期間為115年4月16日至4月18日止，共計完成有效樣本1072份，以單純隨機抽樣方式(SRS)估計抽樣誤差，在95%的信心水準下，其最大誤差約為±2.99個百分點。