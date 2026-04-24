賴瑞隆打不出特色？ 傳出綠營私下相當緊張

中評社台北4月24日電／民進黨高雄市長參選人、“立委”賴瑞隆22、23日連續兩天，攜手全體黨籍市議員參選人展開形象定裝照拍攝。不過卻傳出綠營輔選要角私下相當緊張，因為賴瑞隆自提名以來，被認為“黨內派系整合慢半拍”，空戰上也打不出特色、人設不鮮明。



據《鏡周刊》24日報導，賴瑞隆現在給基層的印象就是“黃色小鴨、五月天、霸凌案”，打不出新的東西，“賴瑞隆在媒體上的發言真的很無聊”！



報導引述綠營人士看法，前陣子蔡英文來高雄與賴瑞隆、陳其邁等人合體，賴瑞隆幾乎沿路都在對著民眾介紹“小英跟邁邁市長來了”，“小賴怎麼變成句點王？”



報導稱，根據地方人士觀察，“賴瑞隆的個人特質、人設，確實不夠鮮明！”對手柯志恩，“高學歷、國際觀、女性”特質鮮明，“柯志恩打選戰是有步驟、策略的，不可小覷！”



報導強調，地方人士提出合掛看板作為觀察指標，若母雞吸票力強，議員們一定早就開始搶掛與母雞看板。但是目前市區裡，還看不太到現任議員跟賴瑞隆的合體新看板，顯然大家還看不太出來他能帶來的加分。



《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前在網路節目《2026大車拚》就認為，柯志恩自身的條件比賴瑞隆好太多，賴瑞隆是民進黨高雄市長選舉以來最弱的候選人。