花絮：高山族元素胸針　寓意兩岸和平統一

以台灣高山族元素設計的胸針，作品名稱為“靈蛇佑福·玉環同心”，寓意兩岸圓滿、和平統一（中評社 陳思遠攝） 中評社上海4月25日電（記者 陳思遠）24日，在上海舉辦的“璀璨56——民族藝術珠寶展”活動現場，主創郭襄潁在介紹到以台灣高山族元素設計的胸針時說，百步蛇是台灣高山族圖騰，圓滿的古玉寓意兩岸圓滿和平統一。中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱聽後也笑著說：“我們在台灣還不能打百步蛇。”



國務院台辦副主任趙世通，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，上海市副市長盧山等一行人在“璀璨56——民族藝術珠寶展”開幕式後，在主創郭襄潁的陪同下參觀珠寶展覽。



進入展廳的第一組作品是“點亮心燈‘鳳’”和“點亮心燈‘龍’”，一行人在這組作品前駐足並仔細觀賞，聽完解說後，都對作品的工藝表示贊嘆。



隨後，眾人來到以台灣高山族元素設計的胸針前。這件作品名稱為“靈蛇佑福·玉環同心”，是黃金鏨刻鑲玉靈蛇太陽紋胸針，創作材料包括黃金、和田玉、歐泊、彩寶、鑽石。



郭襄潁介紹，自己在設計這件作品時，試圖以蛇人形象來呈現台灣高山族，但設計過程中遇到了諸多困難，於是深入探尋高山族的文化故事，瞭解到台灣高山族是太陽之子，太陽神深愛自己的子民，特意派遣百步蛇作為守護神。



郭襄潁說，作品中間是一個圓玉，希望兩岸圓滿、和平統一，古玉中間是台灣的高山族百步蛇圖騰，外圍環繞著太陽的光芒。洪秀柱聽後也笑著說道：“我們在台灣還不能打百步蛇。”



參觀期間，郭襄潁詳細闡述了各件作品的創作思路與設計巧思，現場嘉賓均認真聆聽，感受民族藝術背後的文化底蘊與作品蘊藏的家國情懷。

