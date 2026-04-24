組圖：民族藝術珠寶　展現中華文化底蘊

藏族，黃金花絲鑲玉彩寶雪域官殿紋胸針，作品名稱“雪城聖境”（中評社 陳思遠攝） 中評社上海4月25日電（記者 陳思遠）侗族的鼓樓、瑤族的長鼓、鄂倫春族的馴鹿、壯族的銅鼓、高山族的百步蛇、蒙古族的蒙古包……24日在上海美術館開幕的“璀璨56——民族藝術珠寶展”上，民族標誌性元素均被巧妙融入珠寶設計，與中華傳統文化深度綁定，成為民族文化的生動載體。



“璀璨56——民族藝術珠寶展”以中華56個民族的文化特色元素為核心創作靈感，呈現了一系列融匯中華傳統文化與現代設計理念的珠寶藝術精品。展品豐富多樣，涵蓋胸針、項鏈、耳環、香囊吊墜等多種品類，每一件作品均以“56個民族象徵圖飾”創作，蘊含著56個民族的獨特風華，讓觀眾在欣賞珠寶之美的同時，感受各民族文化的多元魅力。



每一個作品都極具特色：藏族元素胸針以布達拉宮建築輪廓為主體造型，選用和田白玉點綴，象徵著雪域高原的聖潔與莊嚴；赫哲族世代居住於江邊，以捕魚為生，天鵝是其傳統吉祥物，聚居地亦盛產珍珠，因此相關珠寶作品以珍珠為基底，內嵌小魚造型，生動還原了赫哲族的生活場景與文化圖騰。



這些珠寶作品有著鮮明的“中國印記”，集中體現為中國傳統圖飾、中式天然材料與中國非遺製作工藝的有機結合，既兼具時尚美感與實用價值。



展覽主創郭襄潁秉持“黃金為骨，玉為魂，點翠彩寶做顔色”的創作理念，將中華傳統文化的精髓與時代審美相結合，讓古老的民族文化通過珠寶這一載體，煥發新的生機與活力，進一步傳遞中華文化自信。

