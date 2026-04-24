伊朗擬霍爾木茲免收費 友好國家可望優先受惠

中評社香港4月24日電／伊朗正考慮對部分國家免除霍爾木茲海峽的通行費，其中俄羅斯被列為優先對象。伊朗駐俄羅斯大使賈拉里（Kazem Jalali）週五（24日）表示，德黑蘭正研擬對“友好國家”提供豁免措施。



中時新聞網報導，土耳其國營安納杜魯社（Anadolu Agency）賈拉里接受俄羅斯媒體俄新社（RIA Novosti）訪問時指出，伊朗外交部目前正推動相關政策，“例如俄羅斯這類友好國家”，但賈拉里也坦言未來發展仍存在不確定性。3月下旬報導指出，伊朗曾提及的友好國家有中國大陸、俄羅斯、印度、巴基斯坦以及伊拉克，另據稱菲律賓也與伊朗達成協議。



目前伊朗正逐漸收緊全球最重要能源運輸通道管理，根據先前報導，德黑蘭已要求通過該海峽的船隻須事先向革命衛隊（IRGC）安排繳費，可能採加密貨幣或人民幣支付。同時，伊朗亦考慮立法，正式對通行船隻徵收費用。



自2月28日美國與以色列對伊朗展開先發制人空襲，引爆中東戰火以來，霍爾木茲海峽航運受到嚴重干擾。該水道承載全球約五分之一的石油與天然氣運輸，局勢緊張已對國際能源市場造成衝擊，並引發對長期經濟影響的憂慮。



另一方面，美國總統特朗普日前應巴基斯坦請求延長對伊朗停火安排，表示停火將持續至德黑蘭提出“統一方案”為止。在談判與衝突交疊的當前局勢下，伊朗透過航運管控與差別待遇政策，正不斷強化其在區域戰略中的籌碼。



