曾瀞漪：台業者參與陸短劇或可啟發創作廣度

全國政協委員、鳳凰衛視“金石財經”製作人主持人，中華海外聯誼會常務理事曾瀞漪接受中評社記者專訪（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月25日電（記者 盧哲）中央台辦近日受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施。全國政協委員、鳳凰衛視“金石財經”製作人主持人，中華海外聯誼會常務理事曾瀞漪在接受中評社記者專訪時解析，“促進心靈契合” 是十項措施貫穿始終的主線。她認為，台灣業者參與大陸微短劇創作，可基於同文同種的背景，啟發雙方創作的深度和廣度。“1+1>2的碰撞，可能超乎我們想像”。



中國國民黨主席鄭麗文率團4月來大陸參訪。中共中央總書記習近平會見鄭麗文並發表重要講話，為兩黨和兩岸關係發展指明方向。隨後，中央台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施。



作為在港區工作生活的台灣省籍全國政協委員，曾瀞漪在談到對十項政策措施的理解時指出，“很重要的關鍵點，是要看習近平總書記與鄭麗文會談中提出的‘四點堅持’。十項措施是跟‘四點堅持’一脈相承的。”曾瀞漪認為，“四點堅持”中的第一點“要堅持以正確認同促進心靈契合”，正是十項措施貫穿始終的主線。



曾瀞漪表示，十項政策措施不僅是惠台措施，更是精準觸及了對象和領域——它不是面向已經發展成熟的大企業，而是“真正惠及台灣的一般民眾、基層民眾、中小企業，還有目前面臨困境的旅遊業”。



從建立兩岸青年常態性交流機制、到旅遊便利化、再到對台灣中小企業和漁業的具體扶持，措施的覆蓋面展現出明確的指向性：回應台灣民眾“單打獨鬥很難走出台灣”的現實困境，提供了一個“你來了就有這個機會”的平台。曾瀞漪認為，這是十項措施的核心。



曾瀞漪指出，與以往的惠台政策更多體現為單向的優惠輸送不同，這次的政策措施，還應該結合“十五五”規劃來理解其中的更深層邏輯。



“結合‘十五五’規劃可以看到，大陸在支持台胞台企到大陸發展的同時，也希望台胞台企能夠積極融入和服務、構建新發展格局。”曾瀞漪說，這意味著台胞台企不能停留在“等政策、靠優惠”的心態，而要展現更大的主動性。“不只是像以前‘我給你政策，你來’，而是你應該要有更大的積極主動性，展現出你到這裡來有什麼能力。”



她以台灣農產品輸往大陸舉例，“你不能說因為我是台灣農民，所以你們應該給我市場。不是的，大陸也在發展，大陸也需要高質量發展。”台企要進入大陸市場，必須把水平跟上來，否則“大陸有那麼多企業競爭，大陸的農產品也很好，為什麼要單獨惠及你台商或台企？”她說，這是新形勢下兩岸經貿合作必須面對的現實，要結合大陸的經濟環境、高質量發展、新質生產力一起來看。



十項措施中提到兩岸影視文化交流，措施明確提出允許引進台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸播出，同時鼓勵台灣業者參與大陸微短劇創作。作為深耕兩岸傳媒界別多年的專業人士，曾瀞漪認為，這一措施要增加的不只是影視交流便利性，而是“可以共同創作”的可能，市場大了、機會多了，這對台灣的年輕創作者、電視劇工作者和藝人來說，都是很好的機遇。

