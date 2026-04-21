曾瀞漪：讓台青到香港感受發展與灣區機遇

全國政協委員、鳳凰衛視“金石財經”製作人主持人，中華海外聯誼會常務理事曾瀞漪（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月25日電（記者 盧哲）全國政協委員、鳳凰衛視“金石財經”製作人主持人，中華海外聯誼會常務理事曾瀞漪近日接受中評社記者專訪時表示，兩岸交流是不可避免的趨勢，而香港可以在兩岸青年交流中扮演重要角色。她希望讓更多台灣青年到香港體驗“一國兩制”帶來的安全、發展與穩定，瞭解粵港澳大灣區機遇。



近日中央台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施中提到，建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。全國青聯與國民黨青年事務發展委員會定期舉辦兩岸青年交流活動。全國青聯等大陸有關單位每年邀請島內20個青年團組來大陸交流參訪。



作為在港區工作生活的台灣省籍全國政協委員，曾瀞漪持續關注兩岸青年交流。她坦言，在台灣，確實有家長對孩子來大陸交流可能面臨的島內政治壓力表示擔心，“去年有一些家長覺得一些活動挺好，想讓孩子過去，但又擔心回來之後民進黨當局會有什麼做法。”她認為，此次十項措施中提出的國共兩黨青年雙向交流機制化平台，可能提供了一條突破路徑，通過政黨交流的基礎，可建立機制而形成制度上的保護。



“去年台灣有約五百萬人去大陸，很多人還在分享在大陸創業的經驗。”曾瀞漪認為，目前主要被限制交流的較多為島內在校學生，因為擔心政治化“被標籤”而有顧慮。但若是已畢業的年輕人，則應該可以張開懷抱擁抱世界，多去對岸看一看，發現更多機遇。



曾瀞漪強調，兩岸交流是不可避免的趨勢。“台灣政治變化從來不是‘因為這樣、所以那樣’這麼簡單。選舉有很多操作性。即使民進黨在選舉中贏了，也不代表惠台措施不好，不代表台灣年輕人就不想出去看世界。”她反問道：“為什麼他們想要更好的未來？因為薪水沒有增長，工作機會不多，看到的未來已經到頂了。”



“說台灣經濟好，在數字上是，可它的結構並不健康。”曾瀞漪以自己每天在財經新聞領域的觀察為例，“我每天做財經新聞，報大陸的發展，真的覺得變化很快。從人才的培養，新質生產力提供的機會，到AI工程師的月薪收入——如果台灣年輕人可以參與這樣的機會，他們就不止於此了。”曾瀞漪認為，當務之急是讓台灣年輕人知道這些事正在發生，並鼓勵他們勇敢跨出這一步。“畢業之後，你可以選擇到大陸走走看看，可以到香港發展，再去大陸，去哪都可以。”

