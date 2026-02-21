專論：好鄰居親誠惠容　一家人更應守望相助

4月24日“中國航天日”當天，兩名巴基斯坦太空人進入中國太空人科研訓練中心，與中國太空人並肩參加訓練。（設計圖片） 中評社香港4月25日電（評論員 丁乙）今春以來，中國大陸與周邊國家的互動呈現出前所未有的活躍態勢，並在親密往來中閃爍出多個生動瞬間。



從日前越南領導人就任後首訪中國，到王毅外長時隔多年再訪朝鮮；從董軍防長赴俄深化兩軍合作，到“中國＋中亞五國”產業與投資合作論壇成功舉辦——這一輪“春季外交”充分體現了親誠惠容、相互促進的周邊外交理念。中國與鄰國在經貿、人文、安全等各領域合作持續深化，區域一體化穩步推進，為亞洲和平發展注入了強大正能量。



更令人驚喜的是，中國與周邊國家這波互動，還不斷呈現生動瞬間。4月24日“中國航天日”當天，兩名巴基斯坦太空人進入中國太空人科研訓練中心，與中國太空人並肩參加訓練。根據協定，其中一人未來將進入“天宮”空間站執行任務，成為首位進入中國空間站的外籍太空人。巴總理夏巴茲表示，此次合作將為巴中鐵杆友誼注入新內涵。這不僅是中巴全天候戰略合作夥伴關係，在航天領域落地落實的成功範例，更充分彰顯了中國政府願與國際社會分享航天發展成果的開放態度。



與此同時，海峽兩岸的交流往來也有驚喜。4月7日至12日，中國國民黨主席鄭麗文率團赴陸參訪，開展為期6天的“2026和平之旅”。4月10日，中共中央總書記習近平會見鄭麗文一行，這是國共兩黨領導人時隔十年後再次正式會面。會晤後，大陸方面宣佈了十項促進兩岸交流合作的政策措施。鄭麗文表示，此訪是為了維護台海和平，增進人民福祉，中國國民黨將堅持“九二共識”、反對“台獨”，繼續發揮推動兩岸關係和平發展的重要作用。國台辦指出，此舉順應了島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，對推動兩岸關係和平發展具有重要意義。



這兩個生動瞬間相互呼應。在橫向維度上，從向巴基斯坦開放空間站合作到向中亞國家推進產業投資，中國與周邊國家的親誠惠容，正以看得見的方式落地生根。而在兩岸維度上，鄭麗文率團訪陸，為兩岸關係注入了暖流，讓和平發展的聲音傳回台灣社會。



然而，在周邊合作成果豐碩的同時，個別國家卻逆潮流而動。日本近期在靠近中國的地區加強導彈部署，新版《外交藍皮書》更是不當干涉中國內政。種種跡象表明，日本國內一些勢力正在滋長新型軍國主義野心，企圖突破和平憲法束縛，重走軍事擴張老路。透過中巴航天合作與兩岸政黨對話這兩個事例可以清晰看到：中國始終以最大誠意推動和平合作，而日本右翼勢力卻在挑動對抗、為地區埋下不安定隱患。這種危險傾向不僅威脅地區和平穩定，也應當引起包括台灣同胞在內全體中國人民的高度警惕。



歷史殷鑒不遠。當年日本軍國主義發動侵華戰爭，給兩岸同胞帶來深重災難。今天，日本右翼勢力再次蠢蠢欲動，其與外部勢力勾連、挑動對抗的企圖昭然若揭。面對這一共同挑戰，兩岸中國人沒有理由不團結起來。大陸始終秉持“兩岸一家親”理念，推動兩岸關係和平發展，致力於為台灣同胞提供同等待遇，分享大陸發展機遇。從海峽兩岸經濟合作框架協定，到支持台商台企參與“一帶一路”建設，大陸的善意和誠意實實在在。



近期大陸向巴基斯坦開放太空合作、讓周邊國家共享發展成果，充分證明了中國式現代化是一條開放包容、互利共贏的發展道路，對台灣同胞同樣敞開懷抱。和平發展是兩岸共同的願望，共享中華民族榮光是兩岸同胞共同的權利。鄭麗文訪陸之行，正是順應當前台灣要和平、要發展的主流民意，讓台灣社會看到了和平的希望與可能。我們希望台灣各界有識之士能夠看清大勢：與大陸攜手，才能共同抵禦外部勢力的干涉與野心；與大陸合作，才能共享發展繁榮的機遇。任何企圖挾洋自重、破壞兩岸關係和平發展的行為，都只會損害台灣同胞的切身利益，不得人心。



好鄰居要親誠惠容，一家人更應守望相助。讓我們兩岸同胞攜起手來，共同反對一切形式的軍國主義復活，共同維護台海地區的和平穩定，在中華民族偉大復興征程中共享榮耀、共創未來。