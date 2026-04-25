解放軍艦艇編隊位菲律賓呂宋島以東海域演訓

中評社北京4月25日電／據“南部戰區”微信公眾號消息，近期，中國人民解放軍南部戰區組織107編隊位菲律賓呂宋島以東海域開展演訓活動，重點進行實彈射擊、海空協同、快速機動、航行補給等演練，檢驗一體化聯合作戰能力。



這是針對當前地區局勢採取的必要行動，符合相關國際法和國際實踐。戰區部隊將根據安全形勢需要，常態組織有關軍事行動，維護國家主權安全和地區和平穩定。