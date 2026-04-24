賴出訪受阻　劉匡宇：激發島內兩岸路線對比

中國社科院台灣研究所《China Taiwan Studies》副主編、研究員劉匡宇（圖片由受訪者提供） 中評社北京4月26日電（記者 海涵）賴清德出訪斯威士蘭受阻引發熱議。中國社科院台灣研究所《China Taiwan Studies》副主編、研究員劉匡宇向中評社表示，鄭麗文訪陸帶來兩岸交流高光時刻，而賴清德出訪“歹戲拖棚”還未上演就以“爛戲收場”，這會進一步激發民進黨謀“獨”路線與國民黨主張兩岸和平交流路線的對比。兩相比較，兩黨領導人在政治路線、格局站位、理念主張和對台灣前途命運解方的認知，已經展現出鮮明反差。



賴清德原計劃4月22日至26日率團訪斯威士蘭，但突然於21日傍晚宣布，由於包機航程途經的塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加三國臨時取消飛行許可，經評估後，決定“暫緩”行程。



賴清德上任逾700天，第二次出訪即生變，且未曾登上美國本土。劉匡宇分析，賴清德之所以被“困在島內”，關鍵原因在於其奉行的“新兩國論”賴氏“台獨”立場過於死硬頑固。賴當局頻頻用各種手段蓄意在兩岸關係上進行挑釁對抗，與大陸之間完全缺乏互信諒解，這是台灣地區國際空間面臨困境的根本性原因。



“此外，賴清德身上的‘台獨’標簽以及‘麻煩製造者’形象，在國際上也並不招人待見。”劉匡宇說，包括被賴清德當局視為“最大外部靠山”的美國也不會讓其輕易過境本土，尤其是大城市。



劉匡宇指出，賴清德上任近兩年，幾乎走不出台灣，此次出訪更是在出發前就被“空中鎖喉”、行程徹底告吹，這在民進黨過往歷任台灣地區領導人中，都是絕無僅有的。這一事實，充分印證了賴清德路線的錯誤，也暴露了賴清德本人的政治局限與執政無能。



劉匡宇進一步分析，賴清德此次出訪失敗，對其政治聲勢有非常明顯的打擊。這件事也會成為接下來民進黨與在野黨攻伐的重要場域，進一步激發民進黨謀“獨”路線與國民黨主張兩岸和平交流路線的對比。



劉匡宇說，當鄭麗文赴大陸，與習近平總書記會面、積極推動兩岸和平交流，迎來兩岸關係高光時刻的同時，賴清德卻遠赴非洲最落後、內部問題叢生、經濟貧困的國家之一斯威士蘭刻意拉攏，最終還以失敗收場。兩相比較，國民黨與民進黨領導人在政治路線、格局站位、理念主張和對台灣前途命運解方的認知，已經展現出鮮明的對比反差。

