中華美學時尚發展大會　產業融合深化心靈契合

上海市委副書記、市長龔正致辭（中評社 陳思遠攝） 中評社上海4月26日電（記者 陳思遠）華風時尚·2026中華美學時尚發展大會25日在上海舉辦。國務院台灣事務辦公室副主任趙世通在會上表示，希望兩岸時尚界、文創界以本次大會為契機，加強設計研發、品牌共建、人才培養、市場拓展等全鏈條合作，共享大陸市場機遇，共拓時尚版圖，以產業融合深化心靈契合。



上海市委副書記、市長龔正，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，國務院台灣事務辦公室副主任趙世通出席活動並致辭。為契合“華風時尚”主題，不少兩岸嘉賓身著“新中式”服飾參會。



龔正致辭表示，中華美學時尚源自兩岸同胞對品質生活的追求，根植於中華民族的千年文脈，是文化創新發展、產業轉型升級、消費提質擴容的重要推動力。長期以來，滬台文化交流精彩紛呈，我們將繼續秉持“兩岸一家親”理念，落實好“促進兩岸交流合作十項政策措施”，推動滬台文化交流合作走深走實，深化文化產業合作，增進文化活動交流，加強青年人才培養，為兩岸關係和平發展、融合發展作出新的更大貢獻。



洪秀柱指出，兩岸同文同種、文化同源，必須回到堅持“九二共識”、反對“台獨”的基礎上，恢復互信、深化交流。當前，兩岸融合發展的深度與廣度正提供前所未有的廣闊舞台。上海是一座開放包容、奔流向前的城市，是中華文化對接世界的窗口。希望通過華風產業發展平台促進產業對接，為兩岸青年創造就業創業機會。讓我們以文化點亮產業，用產業承載文化，讓“華風”成為世界贊嘆中華文明的最美風景。



趙世通表示，前不久，習近平總書記會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團並發表重要講話，為兩岸關係發展指明了方向。希望兩岸同胞堅守文化根脈，做中華美學的傳承者；深化兩岸合作，做融合發展的推動者；勇擔時代使命，做民族復興的參與者。要堅定文化自信，堅決反對“台獨”分裂行徑，共同弘揚中華文化，增進民族認同、文化認同、國家認同，攜手為推進祖國統一、實現民族復興貢獻力量。



會上，上海市副市長盧山向洪秀柱頒發“華風時尚組委會榮譽主席”紀念狀。



華風同行·2026兩岸青年中華文化交流季也於當天開幕。兩岸青年設計師、藝術家進行了華風時尚案例展示和演講，現場還上演了華風時尚T台秀。



本屆大會以“華風時尚”為主題，由海峽兩岸交流中心、上海市海峽兩岸交流促進會、上海市文化創意產業促進會主辦，為促進兩岸文化產業合作搭建了新平台。

