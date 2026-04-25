兩岸文創合作空間廣　台胞籲台青必須走出來

四川美術學院碩士生導師、新媒體藝術家林俊廷接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社上海4月27日電（記者 陳思遠）華風時尚·2026中華美學時尚發展大會25日在上海舉辦。兩岸時尚文創領域從業者、青年創業者與藝術家在活動期間接受記者採訪時表示，兩岸文化同根同源、審美一脈相承，依托大陸廣闊的市場資源與台灣細膩的創意表達優勢，兩岸時尚文創產業擁有廣闊的合作空間，可攜手傳承中華文化，實現共贏。



“中華美學、中華文化就是我設計的本源和血液。”GRACE CHEN品牌創始人陳野槐說，自己於1995年赴紐約服裝學院深造，在美國工作15年後，扎根上海創立專屬時裝品牌。在她看來，衹有根植於民族文化的時尚品牌，才能塑造獨有的風格與思想，擁有打動大眾、影響世界的力量。



談及兩岸文化交流合作，陳野槐表示，兩岸同屬一家人，人文審美理念高度相通，差異僅體現在行業運作形式與市場規模之上。兩岸文創時尚從業者應加強交流、拓寬視野，作為共同的中華文化傳承者，可以在世界的時尚領域合作，彰顯中華文化的魅力。



隨著數字技術迭代升級，人工智能成為驅動文創產業革新的重要動能。上海抖憶科技有限公司創始人顧瑩櫻表示，AI正在全方位賦能、重塑時尚文創產業形態，助力產業提質升級。當下，國內持續推動人工智能模型與實體產業深度融合，激活全新產業生產力，為文創行業創新發展提供了有力支撐。



在兩岸文創協同發展的賽道上，顧瑩櫻認為，依托智能科技，兩岸從業者可以用差異化的創意表達，共同推動同根同源的中華文化復興與文創消費創新。大陸擁有龐大的消費市場與成熟的產業落地場景，台灣具備精細化的創意設計與細膩的審美表達優勢，兩岸優勢互補，能夠讓傳統中華文化融入大眾日常生活，實現雙贏。

