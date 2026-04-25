外媒：美正考慮暫停西班牙北約成員國資格

中評社北京4月25日電／新華社援引路透社24日報導，一位美國官員向其透露，美正考慮懲罰“未在美以對伊朗軍事打擊中支持美軍行動”的北約成員國，美國防部一封內部郵件列出了相關方案，其中包括暫停西班牙北約成員國資格。



據報導，該美官員以匿名身份透露，在這封郵件中，美國防部對部分北約成員國在美以軍事打擊伊朗期間不願或拒絕向美國提供準入、駐紮與飛越權“非常不滿”，提出了一些“懲罰方案”。除考慮暫停西班牙北約成員國資格這一選項外，該郵件還提出，在英國對馬爾維納斯群島（英國稱福克蘭群島）的主權問題上，要重新審視美國的立場。



該報導稱，路透社向一名北約官員求證美國是否有權暫停北約盟友的資格時，該官員表示，北約條約中並沒有包含暫停成員國資格的相關條款。



3月30日，西班牙政府決定對參與對伊朗軍事行動的飛機關閉領空，包括禁止部署在其他歐洲國家的相關美軍飛機飛越西班牙領空。據外媒報導，在北約盟友拒絕幫助打擊伊朗後，美國總統特朗普正“認真考慮”讓美國退出北約。針對特朗普抱怨北約盟友拒絕幫助打擊伊朗、進而威脅“考慮讓美國退出北約”的言論，英國首相斯塔默4月1日回應稱，英國在伊朗問題上將堅持按本國國家利益決策，不會被捲入衝突。