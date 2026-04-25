仗照打股照炒　美股“狂歡”背後是什麼？

中評社北京4月25日電／在伊朗戰事延宕的背景下，紐約股市多個股指近來頻頻刷新歷史紀錄，美國政府借此自誇“經濟管得好”。而形成鮮明對比的是，大多數美國民眾的日子並沒有因為股票上漲變輕鬆，不少企業也未從中受益，依舊是成本壓力大、訂單沒着落。



新華社報導，美國股市高位運行與經濟現實體感寒涼，兩者為何有如此落差？股指上漲為什麼代表不了經濟基本面？這反映了美國經濟什麼樣的特徵？資本市場“狂歡”存在什麼樣的風險？



股指漲，加劇貧富分化



紐約股市納斯達克綜合指數美東時間22日觸及24664.87點，創盤中歷史新高；標準普爾500種股票指數23日觸及7147.78點，創盤中歷史新高……



紐約股指高位運行，恰恰加劇了在美國飽受詬病的貧富分化問題。



在美國，證券資產主要掌握在極少數高收入群體和機構投資者手中。美國聯邦儲備委員會數據顯示，2025年第四季度，美國前1%最富有的家庭擁有價值29萬億美元股票，佔美國股市市值一半；前10%的家庭擁有44萬億美元股票，佔市值87%。而財富排名後50%的美國人擁有股票價值僅為6200億美元，約合市值1%。



另外，納斯達克指數、標普500指數的成分股營收約三分之一來自海外市場，特別是科技行業海外營收比例更高。因此，股指拉升並非完全意味著美國國內經濟基本面變好。



對普通民眾而言，股指快速拉高，資產價格大幅上漲，會導致通脹上升、實際購買力下降。普通民眾面臨著食品價格、房價、房租，甚至信用卡利息大幅增長，生活壓力反而更大。



“華爾街在漲，主街沒感覺”



金融分析師比萊洛在社交媒體平台X上擁有75萬粉絲。針對股指上漲和經濟基本面的巨大差異，他用“華爾街”指代紐約股市，用“主街”指代經濟基本面，發文稱：“我從未看到華爾街和主街距離這麼遠！”



之所以會有“華爾街”和“主街”這樣的距離，是因為近年來美股指數走強基本是依靠科技類企業帶動。在紐約股票市場上，包括英偉達、微軟、蘋果、字母表、元宇宙、亞馬遜、特斯拉的“七姐妹”佔據標普500指數三分之一以上的權重，直接決定了大盤走向。

