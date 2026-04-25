美國消費者信心指數跌至四年來低點

中評社北京4月25日電／受戰爭和持續高汽油價格、物價影響，美國4月份消費者信心連續第二個月下降，跌至與2022年年中低點相當水平。



新華社報導，美國密歇根大學24日發佈的調查數據顯示，美國4月份消費者信心指數終值為49.8，環比低於3月份的終值53.3，同比低於去年4月份的終值52.2。4月份當前經濟狀況指數終值為52.5，環比低於3月份的終值55.8，同比低於去年4月份的終值59.8。消費者預期指數終值為48.1，環比低於3月份的終值51.7，同比稍高於去年4月份的終值47.3。



調查顯示，不同黨派、收入、年齡和教育程度的人群信心均有所下降；消費者對商業環境短期和長期預期均出現惡化，幾乎與去年同期實施對等關稅制度時的水平持平。



約一半消費者提及高物價侵蝕了他們的生活水平，22%的消費者表示收入減少。三分之一的受訪者主動提及汽油價格，對未來一年汽油價格的平均預期較2月份飆升近六倍，達到自2022年6月以來最高水平。



消費者對物價高企的擔憂日益加劇，伊朗戰事造成的經濟動蕩，進一步加重了過去一年關稅政策帶來的物價上漲壓力。消費者預計短期內美國高物價狀況不會有所緩解。未來一年通脹預期從3月的3.8%飆升至4月的4.7%，創下2025年4月以來最大單月增幅。