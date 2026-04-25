美司法部停止調查美聯儲　或為沃什提名鋪路

中評社北京4月25日電／美國哥倫比亞特區聯邦檢察官珍尼娜·皮羅24日表示，鋻於美國聯邦儲備委員會預計將就辦公樓翻新項目超支問題進行內部調查，她已經指示哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室結束對美聯儲辦公樓翻新項目的調查。



新華社報導，據美媒分析，美司法部結束針對美聯儲主席鮑威爾的相關刑事調查，將為總統特朗普提名的美聯儲下一任主席人選凱文·沃什獲得參議院批准鋪平道路。



皮羅在社交媒體上發文說，美聯儲監察長被要求審查由納稅人承擔數十億美元的建築成本超支問題。她相信調查結果將有助於“解決問題”，同時也表示，如果情況需要，她會毫不猶豫重新啟動刑事調查。



白宮發言人庫什·德賽24日在社交媒體上表示，美國納稅人有權知道美聯儲是否存在財務管理不善問題，美聯儲監察長辦公室有足夠權力將此事調查清楚。白宮堅信參議院將快速批准沃什出任美聯儲下一任主席，從而重塑美聯儲決策的專業能力與市場信心。



此前，美司法部1月9日向美聯儲發出兩張傳票，威脅對鮑威爾2025年6月在參議院銀行委員會就美聯儲辦公樓翻新項目作證一事提起刑事訴訟。1月11日，鮑威爾發表視頻聲明，稱聯邦政府對他提出刑事指控威脅是企圖借此破壞美聯儲在設定利率方面的“獨立性”。3月11日，哥倫比亞特區聯邦地區法院法官駁回了上述兩張傳票。3月18日，鮑威爾在美聯儲例行新聞發佈會上表示，在美司法部針對美聯儲的調查以透明方式結束前，自己無意離開美聯儲。



鮑威爾的美聯儲主席任期將於5月15日到期。但沃什能否及時獲得美參議院批准仍面臨較大不確定性。據美媒報導，共和黨籍參議院銀行、住房和城市事務委員會成員湯姆·蒂利斯握有關鍵一票。蒂利斯日前重申，在針對鮑威爾的相關調查解決前，他不會支持確認對沃什的提名。