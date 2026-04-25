AI模型“克勞德神話”風波背後有商業算計？

中評社北京4月25日電／美國人工智能（AI）企業Anthropic近期以“網絡安全風險過高”為由，宣佈暫緩向公眾開放其最新大模型“克勞德神話”預覽版，轉而通過內部“玻璃翼計劃（Glasswing）”向少數合作伙伴受控開放。這一動作在引發顯著市場波動、監管關注和行業震動的同時，也招致強烈爭議。



新華社報導，眼下，圍繞這一事件的輿論風波正逐漸從最初的“安全恐慌”轉向理性審視：“克勞德神話”究竟標誌著AI網絡攻防技術跨過了危險臨界點，還是企業為推高估值、謀求生態壟斷而刻意製造的“恐懼營銷”？



技術躍升但非“神話”



Anthropic宣稱，該模型在自主發現網絡系統安全漏洞和開發攻擊手段方面能力“過於強大”，甚至能發現幾十年前開源代碼中的漏洞。這番渲染極度危險性的表態隨即引起美英等國監管機構的關注，並引發軟件與網絡安全企業股價震動，反映出整個行業對“AI自動化網絡攻擊”的擔憂。



英國人工智能安全研究所發佈的獨立評估報告指出，“克勞德神話”模型在專家級別的“奪旗”網絡安全挑戰中成功率達到73%，這是2025年4月有模型能夠完成此類高級別任務以來最好的成績。在該研究所團隊對一個模擬企業的網絡多步攻擊測試中，它成為首個能夠全程完成該測試的模型。



美國全國公共廣播電台等多家歐美媒體評論認為，這標誌著大模型正在從頻繁生成無效錯誤報告的“幻覺”階段，進入到能夠有效協助發現嚴重系統安全漏洞的新階段。



但同時，英國機構的評估報告也戳破了該模型的“神話”，明確指出測試中的模擬環境缺乏真實網絡環境的安全防護機制，例如主動防禦人員與防護工具等，因此整體攻擊難度更低，相關測試結果不能直接等同於該模型在現實防禦環境中的真實攻擊效果。報告還指出，“克勞德神話”預覽版未能完成一項模擬干擾基礎設施控制軟件的複雜測試，這表明其能力邊界仍然存在。



業界質疑商業算計



Anthropic的宣傳敘事遭到了同行抨擊和輿論質疑。美國開放人工智能研究中心（OpenAI）首席執行官薩姆·奧爾特曼在一個播客節目中指出，Anthropic使用“基於恐懼的營銷策略”是為了讓產品聽起來比實際更厲害。他將這種做法比作“宣稱製造了一枚炸彈要扔向你，然後轉頭又向你推銷價值1億美元的防空洞”。



一些歐美媒體也指出這種宣傳背後潛藏巨大的商業利益。在當前極度燒錢的AI競賽中，極力渲染自身技術的顛覆性，不僅能顯著提升企業關注度和影響力、獲取高價值的網絡安全合同，還能為該公司在今年可能進行的首次公開募股中推高估值。

