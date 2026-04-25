誰戰台北市長？綠市黨部：沈伯洋是一時之選

中評社台北4月25日電／面對年底選戰，綠營台北市長人選遲遲未定，預計4月底5月初公布。民進黨北市黨部執行長陳嘉行25日表示，民進黨當然必須派出德行能代表民進黨核心價值跟精神的人，況且要拚論述、論戰力和執行力，就要派出每天在地獄中跟“妖魔鬼怪共匪”戰鬥的人，“沈伯洋，絕對是一時之選！”



中時新聞網報導，陳嘉行今在臉書指出，台北市長候選人難產，按程序登記的不被考慮，聲量最高的不能選，不想選的被逼著選，幾經周折，當然衹有不怕死又較無派系分歧的沈伯洋出戰。



陳嘉行也指，你以為只是在選人，實則在選操盤的派系，陳時中當時是英系主要統籌，決策小組的組成則是各派系領袖，像雙北、台中、高雄，背後沒有“大人”坐鎮，基本上可以直接宣告出局了。



陳嘉行說，他為什麼強調“派系操盤”這件事，是因為民進黨的本質就是“派系共治”，大家沒先確認這部分，就會誤以為選舉是沈伯洋一個人的責任，而不是民進黨，至於沈伯洋的派系要派誰出來操盤？他說目前在檯面上當官的應該都不可能，那就是跨派系操盤，



至於有人認為沈伯洋的負面聲量很高，陳嘉行表示，衹有沒聲量的人才會這樣說，“負面聲量”是個假議題，或者說衹有掛民進黨，才有負面聲量，喜歡可以很多理由，但恨不需要。因此，只要喜歡你的人多於討厭的，後者講什麼、做什麼傷害你的事，都不足為懼，也不重要。



陳嘉行說，貼沈伯洋“負面聲量”標籤，跟誣指陳時中是一樣的，這種言論實則夾著羨慕嫉妒恨的餡料而已。



陳嘉行也說，年底選舉無關“總統”佈局，相對單純，陳時中選市長那次，因為牽動小英接班人選，因此各派系動得很凶，這次無關“總統”人選，所以有些人意興闌珊，這是好事，少人來壞事。



陳嘉行最後強調，台北市長候選人，民進黨當然必須派出德行能代表民進黨核心價值跟精神的人；況且，要拚論述、論戰力和執行力，派出一位每天在地獄中跟“妖魔鬼怪共匪”戰鬥的人，沈伯洋，絕對是一時之選。