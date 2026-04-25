與蔣萬安首度同台　沈伯洋剪掉爆炸頭搶鏡頭

中評社台北4月25日電／蕭美琴、台北市長蔣萬安、民進黨“立委”沈伯洋等人，今日上午到台北松山慈惠堂，出席“2026台北母娘文化季米龍開光暨神遊 台北保民遶境嘉年華起駕”活動，其中引起大家注意的是，沈伯洋剪掉招牌爆炸頭，改以短捲髮造型現身！而這也是他與台北市長蔣萬安首度同台，格外引發媒體注意。



中時新聞網報導，民進黨最有可能被提名的台北市長參選人沈伯洋，近日動作頻頻，一拋過去“抗中”形象，分享打球等日常，還大談古典樂。至於為何今日突改變髮型，是否有什麼特別意義？沈伯洋今回應，“沒有，就跟上次一樣，前幾周把頭髮修短，沒想到頭髮長那麼長，所以又趕快再把它修短了一次”。



至於蔣萬安被媒體問及是否注意到沈伯洋的新髮型時，一旁的國民黨“立委”徐巧芯問蔣“你有看到嗎？”而蔣則是笑說“你同事喔”。



另外，蔣萬安在活動致詞時談到，母娘信仰已經不單只是宗教，更是許多民眾心靈的寄託、精神依靠，也充分體現“夜再暗，都有母娘慈輝映照”，這樣的精神也一直視台北這座城市一路走來的寫照，不斷警惕他，“一座偉大的城市不能單是衹有政策擘劃或建設推動，更重要是人心的溫暖及彼此守護”。



媒體問沈伯洋，蔣萬安說城市不能衹有政策的規畫，會不會覺得在暗酸你準備市政資料庫？沈伯洋說應該不是，他覺得今天不管是誰要選台北市長，身為台北市民都是希望台北能夠變得更好。



沈伯洋接著說，台北是資源非常豐厚的城市，但是不論是公務員、教師都有流失的問題，現在是台北每個月可以少掉1、2個里的人數，問這樣的首都到底要怎樣才可以留住人，他認為應該全面盤點所有因素。



沈伯洋表示，這個城市的願景，還有城市的規畫，就像是一整個生態系一樣，是牽一髮動全身，就好像交通到底阻不阻塞，其實跟勞工政策、育兒政策都有關係，所以今天在看一整個城市的時候，要看的當然就是整體的生態怎麼設計，如何讓人可以住得舒服，他相信這是台北市民期待的事情。