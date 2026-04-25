李四川、蘇巧慧同框　無太多互動

中評社台北4月25日電／新北市城市祈禱餐會邁入第5年，市長侯友宜年年到場，今年恰逢選舉年，藍綠陣營參選人李四川及蘇巧慧25日同場出席，3人難得同框，為活動增添濃厚政治意味。李、蘇2人一同上台祈禱，中間隔著“立委”洪孟楷，距離雖近，但2人無太多互動。



中時新聞網報導，針對媒體詢問，侯、李2人一同出席城市祈禱餐會，是否有“二打一”的感受，蘇巧慧受訪指出，每個競選團隊都有各自的成員，大家就各自努力。她的競選團隊就是最有創意、最有活力的團隊，所以會繼續努力，讓市民看到他們能為新北市帶來的改變，希望這個城市愈來愈漂亮。



蘇巧慧說，剛剛有特別向川伯問好，因為座位的關係，所以在祈禱時，沒有辦法有太多的互動，不過相信大家都是“為新北好”的心情。參加“城市祈禱餐會”，大家一起為“國家”祈福，希望未來台灣好、新北也好，大家都能夠更好。



對於台中市長盧秀燕25日下午替川伯合體站台，蘇巧慧指出，新北其實真的很大，她覺得還需要有更多的努力，也希望有更多的時間可以在新北走透透。未來如果真的行有餘力，也會到外區跟其他縣市候選人互動或交流、互相討論意見。



她說，畢竟台灣是一日生活圈，所以各個城市之間的互動，都是很正常的事情。她也會希望有不同城市之間的交流，大家一起讓台灣更好。