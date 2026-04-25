與沈伯洋首次同台會緊張？蔣萬安笑了幾聲

中評社台北4月25日電／台北市松山慈惠堂台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式25日展開，台北市長蔣萬安今與民進黨參選台北市長的熱門人選“立委”沈伯洋首度同台，蔣被問及與沈伯洋同台會緊張嗎？他先是笑了幾聲，說母娘文化季來過好幾次了，對於沈剪了新髮型，蔣更是cue一旁的“立委”徐巧芯，“你同事喔”。



中時新聞網報導，蔣萬安今與沈伯洋、蕭美琴、民進黨秘書長徐國勇等人同台，參加2026台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式。



蔣萬安與沈伯洋剛到現場時，分別與自家議員、“立委”打招呼，獻花時雙方也無互動。



蔣萬安也被問及與沈伯洋和蕭美琴同台有沒有緊張？蔣萬安先是笑了幾聲，之後說“母娘文化季來過好幾次了”。



由於綠委大讚沈音樂素質高，可以針對巴哈、莫札特等大師的生平與樂曲，不看稿連續主講1小時，媒體問也問要不要跟他聊一些音樂？



蔣萬安則問，綠委王世堅“堅哥”有來嗎？在一旁的徐巧芯笑說“聊音樂跟我聊就好了。”



隨後記者問蔣準備跟沈伯洋來場君子之爭了嗎？蔣萬安說，“我想離選舉還有一段時間，就專注市政，為市民福祉打拚”。



此外，沈伯洋也剪掉招牌捲髮造型，媒體問“對他的新造型覺得如何？”徐巧芯問蔣“你有看到嗎？”蔣萬安笑說“你同事喔”。