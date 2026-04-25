禁高德地圖　藍委酸：什麼都封還能做什麼？

中評社台北4月25日電／大陸高德地圖App近來更新功能，可查看“紅綠燈倒數”引發熱議，政府警告使用可能會被對岸蒐集個資，呼籲民眾別在台灣使用，包括“內政部長”劉世芳、“國防部長”顧立雄都說禁止公務機關及“國軍”下載使用。對此，國民黨“立委”謝龍介開酸，任何導航不都是這樣？台灣怎麼會怕成這樣、算什麼“AI內閣”。



中時新聞網報導，謝龍介24日在網路節目《政治一點明》指出，所有用導航GPS不是全部都要上傳？台灣怎麼會怕成這樣？那你還要發展什麼AI？AI就是利用你在使用的過程當中蒐集你的Data，然後建立一個使用模型；當模型的演化更成熟，你就會更進步。



謝龍介指出自己用過四種導航，包括傳統GPS、Apple Maps還有Google Maps。他說高德地圖有一個特點，像他們外地人到台北市來開車，最常開錯就是路橋，它在立體路橋的指引上標示得相當清楚，最好用就是這一點。平常他在南部路比較清楚，他就用原本iPhone的導航就好。



謝龍介續指，台灣的公家機關，連“國防部”哪個部隊、什麼基地，人家大陸早就摸得一清二楚，導航算什麼“國安”問題。當初大陸會禁止特斯拉進入某些據點，是因為特斯拉有攝像頭、有攝影功能，它是會拍照回傳的，這跟導航軟體完全不一樣。你到底有沒有概念？台灣還要怎麼發展AI？



謝龍介質疑，你要讓民眾適應未來大數據的挑戰與智慧應用，應該是教怎麼善用AI，就像導航是工具，教他們怎麼善用導航。結果我們現在的政府官員離AI太遠了，這算什麼“AI內閣”？都說大陸是“養套殺”，那美國如果不養不套直接“殺”，我們又要如何？我們應該敞開心胸，大陸自從北斗衛星系統建置完成後，它是提供給全世界付費使用的商業服務。當別人在成長、越來越有自信時，我們偏偏越來越沒自信－－小紅書也要封、高德也要封，什麼都要封，那你還能做什麼？