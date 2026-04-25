李四川選情不妙　吳子嘉：兩張牌可夾殺蘇巧慧

中評社台北4月25日電／年底九合一選舉，新北市成為民進黨視為“非贏不可”的指標選區。最新民調也顯示民進黨蘇巧慧與國民黨李四川兩人支持度差距已縮小至1個百分點內。對此，資深媒體人吳子嘉分析，李四川要拉高民調，要靠藍營天牌－－蔣萬安還有侯友宜，這樣夾殺蘇巧慧的可能性就變高。



中時新聞網報導，吳子嘉24日在網路節目《董事長開講》中指出，對於傳出民進黨內參民調蘇巧慧贏李四川4個百分點，他覺得搞這一套實在不太好。因為蘇巧慧後勢看漲、不應該去搞一些不正常的事。然後，人家會長推薦李四川的影片被要求下架，一看就知道是前“行政院長”蘇貞昌施壓的手法。這一次對蘇貞昌來講等於是最後一戰，如果香火傳承（蘇巧慧）如果失敗的話，那從此他們蘇家就跟新北無關了，所以這一戰，是蘇貞昌輸不起的戰爭。



吳子嘉認為，國民黨雖然現在陷入苦戰，但從客觀條件來看，桃園是國民黨執政、台北是國民黨執政，然後新北現任執政也是國民黨，而且都是高民調，侯友宜64%、蔣萬安60幾%，然後張善政是百分之百連任。這就形成了一個國民黨的大包圍圈。雖然李四川現在有一點跟蘇巧慧平手的味道，但一旦國民黨機器開始發動起來的時候，蘇巧慧被夾殺的可能性很大，因為有幾個大咖在後面頂著李四川。



吳子嘉也指出，李四川犯的錯誤，跟柯志恩一模一樣，他認為李四川一定要“去國民黨化”在一起。因為他們分析過，新北的選民結構是“綠大於藍”，大概是兩、三個百分點的誤差值。一旦走入政黨窠臼、政黨對決的話，那就完了。新北在“綠大於藍”的基礎上，李四川一定會走到“小藍”的處境。



吳子嘉分析，李四川要突破的話，一定要把國民黨的味道降低，往中間選民、年輕人移動。然後關鍵人物就是侯友宜，因為侯友宜在新北有將近二十幾個百分點的影響力，籌碼很大，然後再加上2028第一號的“天牌”蔣萬安加持，有侯友宜跟蔣萬安兩個人幫他背書，李四川的民調就容易拉開。