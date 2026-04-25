賴清德出訪出大包　謝龍介點名有人要下台

中評社台北4月25日電／賴清德原訂22日出訪非洲唯一“友邦”史瓦帝尼（斯威士蘭），傳出因大陸背後施壓，沿途專機飛航許可被3國臨時取消，不過，昨日傳出毛里求斯官員表示從未批准過這次飛行許可，再度引發討論。對此，國民黨“立委”謝龍介指出，他認為賴清德對出訪安排不知道，是下面有人在急功好利，520後會有人下台負責。



中時新聞網報導，謝龍介昨在網路節目《政治一點明》指出，“總統”出訪的行程至少三個月前就拍板，前置作業都沒有聽到有變化，為什麼在前一天變卦？前一天的前一天“外交部長”接受訪問；再來，搞一個頭條說非洲有11個國家是支援你的？而且支援你的前提，還把“一中一台”連結在一起，把這個論述敲鑼打鼓，今天換成你是北京當局，你會不會出手？



謝龍介指出，美國為什麼沒有去擋？在非洲可以跟大陸並駕齊驅、同等份量的，大概就衹有美國。特朗普之前3月30日要和習近平的見面延到5月14日，剛好在他之前，那當然就會面臨到這個結果。以政治考量來講，如果他是賴清德的幕僚、不會建議這樣做。你應該默默地去，到了當地你再講，就讓人措手不及，這樣才能達成目的嘛。



謝龍介認為，這些安排清德不知道，就是說並不是他刻意的，是下面有人急功好利、太過於著急了。



主持人問，是“國家安全會議”秘書長吳釗燮還是“外交部長”林佳龍？



謝龍介表示，如果是吳釗燮，他認為不會這麼大動作，因為他現在卡到“共諜”案，講的話都要打折。為什麼會說賴清德不知情，你看他在安倍去世的時候，要去參加家祭是多低調。他那個簽證，據聞是要去的當天晚上，凌晨四、五點才拍板，拍板以後訂了九點多的飛機，到東京那邊就十二點半，然後低調地去參加所謂家祭，參加完了以後就低調回來。



謝龍介指出，這件事不會不處分、不調整，就看520左右，因為院會質詢的問題，大概會延一個月左右，“內閣”人事會改組、會有人會下台。除非真的這件事是他沒猜到的，“就是賴清德在搞”。