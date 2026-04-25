陳智菡恐無法遞補“立委”　李貞秀笑：多妙啊

中評社台北4月25日電／公視前董事徐瑞希經台北地院判決民眾黨之黨員資格存在，由於徐瑞希是民眾黨不分區“立委”排名第17名，可望在明年遞補劉書彬“兩年條款”的剩餘任期，則排名第19的陳智菡恐怕無法遞補“立委”。對此，日前被民眾黨開除黨籍的李貞秀稱，“看多妙啊！如果不是妳的，機關算盡也要不到啊”！



公視前董事徐瑞希於2024年8月在臉書發表退黨聲明，主要理由是她與時任“立委”黃珊珊理念衝突，因此民眾黨註銷徐的黨籍。不過，徐瑞希於2025年提告確認黨員資格，台北地院今年4月23日判決徐瑞希黨員資格存在，引發熱議。



民眾黨創黨主席柯文哲24日在宜蘭回應，徐的作法講不過去、對社會不是很好的示範。徐瑞希在媒體上高調宣布退黨，總不能因為民眾黨的不分區“立委”“兩年條款”，有機會遞補“立委”就要跑回來，“我覺得這個講不過去啦。”



由於李貞秀日前被民眾黨開除黨籍，排名不分區第16名的許忠信遞補“立委”。另外，民眾黨“立委”劉書彬於2025年3月14日遞補吳春城剩餘任期，明年3月因“2年條款”卸下“立委”身分。遞補劉書彬的是第17名徐瑞希，如果徐瑞希沒有黨員資格，就是排名第19的陳智菡遞補。但台北地院判決徐瑞希黨員資格存在，陳智菡恐怕無法遞補“立委”。



中時新聞網援引《三立新聞》報導，李貞秀在政論節目稱，她自己從來都不爭，“是我的搶不走，不是我的要不到”。她並說，“上帝怎麼安排，看多妙啊！如果不是妳的，機關算盡也要不到啊”！