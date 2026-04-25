賴出訪出包　非洲專家：船到橋頭就沒有直

中評社台北4月25日電／針對有毛里求斯官員表示，從未批准賴清德出訪史瓦帝尼（斯威士蘭）的飛航許可，“總統府”發言人郭雅慧今日表示，這次出訪專機依程序，於四月中旬完成毛里求斯等飛航許可，無申請或未批准航權之情形說法不實。對此，政大國關中心兼任研究員、同時也是非洲專家的嚴震生指出，你今天規劃航程，最後勢必要飛過莫桑比克或南非的領空，南非最近跟我們關係也不好，民進黨政府是不是有一點點太過於樂觀？



中時新聞網報導，嚴震生今在中天《周末大爆卦》節目中指出，有人說這些國家是因為受到大陸援助後陷入“債務陷阱”，所以才受制於北京。確實馬達加斯加的情況比較糟糕，但塞舌爾跟毛里求斯，不論從包括民主、人權、法治、新聞自由、經濟自由，在非洲幾乎都是前兩名的。所以你今天去譴責他們，其實沒什麼道理，他們的外債都有固定在償還，欠大陸的債務僅佔他們總外債的10%左右。在這種情況下，大陸怎麼可能控制他們？



嚴震生接著指出，看地圖就知道，史瓦帝尼幾乎全部被南非包圍，衹有一小塊邊境接壤莫桑比克，你今天規劃航程，最後勢必要飛過莫桑比克或南非的領空。既然南非最近跟我們關係也不好，你是不是有一點點太過於樂觀？覺得只要飛出去到最後就能“生米煮成炒飯”？民進黨執政後，就把過去那種長期、仔細、謹慎規範的東西都打破了。在台灣很多政治操作都不需要謹慎，好像隨便你想要做什麼，到時候“船到橋頭自然直”。對不起，這次船到橋頭就沒有直，所以就飛機到了橋頭就只能飛回來，這很糟糕。



嚴震生表示，他作為一個非洲研究學者感到不解的是，“總統府”、親綠的學者或智庫的人，難道一點都不瞭解這兩個國家嗎？非洲有些獨裁領導人可能是 "In the pocket of Beijing"（在北京的口袋裡），但塞舌爾和毛里求斯不是。今天你不能過境可以表示“感到遺憾”就好，結果你還去罵人家、批評人家。你今天訪問的是非洲後段班的學生，卻回頭去批評前兩名的模範生，這真的有一點點弔詭。



而針對“總統府”發言人指沒批准航權的說法不實，有粉專就直指，一句扭曲事實就想敷衍了事？那就把飛航許可文件拿出來打他們的臉啊！做錯了可以，但是絕不能做錯了還要甩鍋硬拗，傷了人民的信任。