中國駐荷蘭使館駁斥荷安全部門涉華錯誤言論

中評社北京4月25日電／據中國駐荷蘭王國大使館，日前，荷蘭安全部門發布有關報告，對中國正常發展和對外合作進行歪曲解讀，嚴重誤導公眾，抹黑中國形象。對此，我館發言人表明立場如下：



荷方有關報告涉華內容充斥不實之詞和對華無端指責，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，堅定走和平發展道路，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。



在烏克蘭問題上，中方立場一貫、明確，即勸和促談，推動政治解決。中國從未向衝突任何一方提供致命性武器，並嚴格依法管控軍民兩用物項出口。中國同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常經貿合作，正當合法，無可厚非。



台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。一個中國原則是國際社會普遍共識，也是中荷關係的政治基礎。中方堅決反對任何形式的“台獨”分裂活動，採取一切必要措施維護國家主權和領土完整完全正當、合理、合法，其他各方無權指手畫腳。



在科技和經貿領域，中國始終堅持開放合作、互利共贏原則。中國企業和科研機構依法依規開展國際交流與合作。有關報告將正常合作泛化為“安全風險”，不僅缺乏依據，也將損害全球科技進步與產業鏈供應鏈穩定。



關於網絡安全問題，中國本身也是網絡攻擊的受害者。中方堅決反對並依法打擊一切形式的網絡攻擊，主張在相互尊重、平等互利基礎上加強國際合作，通過對話共同應對網絡安全挑戰。



中方敦促荷蘭有關部門客觀、理性看待中國發展，停止散布涉華不實信息和渲染所謂“中國威脅”，多做一些有利於增進雙方互信的事情。